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Украина. Премьер лига
14 января 2025, 12:24 | Обновлено 14 января 2025, 12:35
1000
3

Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб

Киевское «Динамо» получило предложение по Владимиру Бражко

14 января 2025, 12:24 | Обновлено 14 января 2025, 12:35
1000
3
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
УАФ. Владимир Бражко

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко может покинуть клуб, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, «бело-синие» получили предложение по трансферу 22-летнего футболиста. Разговоры о трансфере были еще осенью. В «Динамо» была кандидатура замены Владимира в виде Александра Яцыка, но главный тренер Александр Шовковский видит в нем «восьмерку».

На данный момент рассматривается кандидатура полузащитника львовского «Руха» Эдсона, который может прибыть на сборы с командой.

В марте 2024 года Владимир Бражко дебютировал за сборную Украины и уже провел 8 матчей в составе национальной команды.

Ранее сообщалось о том, что аутсайдер чемпионата Польши отказался от трансфера экс-игрока «Динамо».

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Владимир Бражко Динамо Киев трансферы Эдсон Фернандо Александр Яцык Александр Шовковский
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Lulinnha
АПЛ. Прокачают его на достойный уровень. 
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Gargantua81
кто это сделал Бражко предложение?  я думаю он не такой
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0
Перець
Якісь пля ребуси куди,за скільки ?
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0
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