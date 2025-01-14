Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко может покинуть клуб, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, «бело-синие» получили предложение по трансферу 22-летнего футболиста. Разговоры о трансфере были еще осенью. В «Динамо» была кандидатура замены Владимира в виде Александра Яцыка, но главный тренер Александр Шовковский видит в нем «восьмерку».

На данный момент рассматривается кандидатура полузащитника львовского «Руха» Эдсона, который может прибыть на сборы с командой.

В марте 2024 года Владимир Бражко дебютировал за сборную Украины и уже провел 8 матчей в составе национальной команды.

Ранее сообщалось о том, что аутсайдер чемпионата Польши отказался от трансфера экс-игрока «Динамо».