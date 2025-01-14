Аутсайдер чемпионата Польши отказался от трансфера экс-игрока Динамо

Аутсайдер чемпионата Польши «Корона Кельце» отказался от трансфера бывшего игрока киевского «Динамо» Артема Беседина.

Сообщается, что главная цель польского клуба в зимнее трансферное окно – подписание игрока в линию атаки, и именно украинский футболист был одним из приоритетных кандидатов. Руководство «Корона Кельце» связывалось с окружением игрока, однако решило не подписывать Беседина из-за его неоптимальной формы.

«Отказ от трансфера связан с большим риском, поскольку форма игрока ухудшается. Артем Беседин не гарантирует весной больше голов, чем нынешние нападающие», – сообщает источник.

Последним клубом Беседина был «Ордабасы» из Казахстана – игрок провел 16 матчей в сезоне за клуб, в которых отметился 4 голами. С 31 декабря прошлого года украинец пребывает в статусе свободного агента.

«Корона Кельце» занимает 16-е место в чемпионате Польши и находится в зоне вылета – в активе клуба 18 баллов.