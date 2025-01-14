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Польша
14 января 2025, 09:13 |
494
0

Аутсайдер чемпионата Польши отказался от трансфера экс-игрока Динамо

Руководство клуба считает, что форма Артема Беседина продолжает ухудшаться

14 января 2025, 09:13 |
494
0
Аутсайдер чемпионата Польши отказался от трансфера экс-игрока Динамо
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Аутсайдер чемпионата Польши «Корона Кельце» отказался от трансфера бывшего игрока киевского «Динамо» Артема Беседина.

Сообщается, что главная цель польского клуба в зимнее трансферное окно – подписание игрока в линию атаки, и именно украинский футболист был одним из приоритетных кандидатов. Руководство «Корона Кельце» связывалось с окружением игрока, однако решило не подписывать Беседина из-за его неоптимальной формы.

«Отказ от трансфера связан с большим риском, поскольку форма игрока ухудшается. Артем Беседин не гарантирует весной больше голов, чем нынешние нападающие», – сообщает источник.

Последним клубом Беседина был «Ордабасы» из Казахстана – игрок провел 16 матчей в сезоне за клуб, в которых отметился 4 голами. С 31 декабря прошлого года украинец пребывает в статусе свободного агента.

«Корона Кельце» занимает 16-е место в чемпионате Польши и находится в зоне вылета – в активе клуба 18 баллов.

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чемпионат Польши по футболу Корона Кельце трансферы Артем Беседин Динамо Киев чемпионат Казахстана по футболу Ордабасы свободный агент
Микола Титюк Источник
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