Аутсайдер чемпионата Польши отказался от трансфера экс-игрока Динамо
Руководство клуба считает, что форма Артема Беседина продолжает ухудшаться
Аутсайдер чемпионата Польши «Корона Кельце» отказался от трансфера бывшего игрока киевского «Динамо» Артема Беседина.
Сообщается, что главная цель польского клуба в зимнее трансферное окно – подписание игрока в линию атаки, и именно украинский футболист был одним из приоритетных кандидатов. Руководство «Корона Кельце» связывалось с окружением игрока, однако решило не подписывать Беседина из-за его неоптимальной формы.
«Отказ от трансфера связан с большим риском, поскольку форма игрока ухудшается. Артем Беседин не гарантирует весной больше голов, чем нынешние нападающие», – сообщает источник.
Последним клубом Беседина был «Ордабасы» из Казахстана – игрок провел 16 матчей в сезоне за клуб, в которых отметился 4 голами. С 31 декабря прошлого года украинец пребывает в статусе свободного агента.
«Корона Кельце» занимает 16-е место в чемпионате Польши и находится в зоне вылета – в активе клуба 18 баллов.
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