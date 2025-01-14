Он тренирует украинца. Реал нашел замену Анчелотти, и это не Алонсо

Мадридский «Реал» интересуется испанским главным тренером английского «Борнмута» Андони Ираолой, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, королевский клуб рассматривает 42-летнего специалиста как возможную замену для нынешнего рулевого команды Карло Анчелотти, который скоро может быть отправлен в отставку.

Напомним, в «Борнмуте» Андони Ираола работает с украинским центральным защитником Ильей Забарным.

На данный момент «Борнмут» занимает 7-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 33 очка в 20 матчах этого сезона чемпионата.