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Англия
16 января 2025, 00:57 | Обновлено 16 января 2025, 01:09
143
0

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Арсенала над Тоттенхэмом

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену в конце матча

16 января 2025, 00:57 | Обновлено 16 января 2025, 01:09
143
0
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Арсенала над Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вечером 15 января прошли матчи 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал одержал волевую победу над Тоттенхэмом (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинец Александр Зинченко вышел на замену в составе канониров на последние минуты матча.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (47 очков), Арсенал (43), Ноттингем Форест (41), Ньюкасл (38), Челси (37), Ман Сити, Астон Вилла (по 35).

⚽️ Английская Премьер-лига

21-й тур, 14–16 января 2025

🔹 14 января

  • 21:30. Брентфорд – Манчестер Сити – 2:2
  • 21:30. Вест Хэм – Фулхэм – 3:2
  • 21:30. Челси - Борнмут - 2:2
  • 22:00. Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1

🔹 15 января

  • 21:30. Эвертон – Астон Вилла – 0:1
  • 21:30. Лестер – Кристал Пэлас – 0:2
  • 21:30. Ньюкасл – Вулверхэмптон – 3:0
  • 22:00. Арсенал – Тоттенхэм – 2:1

🔹 16 января

  • 21:30. Ипсвич – Брайтон
  • 22:00. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 20 14 5 1 48 - 20 47
2 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30 - 20 41
3 Арсенал 20 11 7 2 39 - 18 40
4 Ньюкасл 21 11 5 5 37 - 22 38
5 Челси 21 10 7 4 41 - 26 37
6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38 - 29 35
7 Астон Вилла 21 10 5 6 31 - 32 35
8 Борнмут 21 9 7 5 32 - 25 34
9 Фулхэм 21 7 9 5 32 - 30 30
10 Брентфорд 21 8 4 9 40 - 37 28
11 Брайтон 20 6 10 4 30 - 29 28
12 Вест Хэм 21 7 5 9 27 - 41 26
13 Тоттенхэм 20 7 3 10 42 - 30 24
14 Кристал Пэлас 21 5 9 7 23 - 28 24
15 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23 - 28 23
16 Эвертон 20 3 8 9 15 - 26 17
17 Ипсвич Таун 20 3 7 10 20 - 35 16
18 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31 - 48 16
19 Лестер 21 3 5 13 23 - 46 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12 - 44 6
Полная таблица

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Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистические расклады Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк Арсенал - Тоттенхэм
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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