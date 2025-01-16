Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Арсенала над Тоттенхэмом

Вечером 15 января прошли матчи 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал одержал волевую победу над Тоттенхэмом (2:1).

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Украинец Александр Зинченко вышел на замену в составе канониров на последние минуты матча.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (47 очков), Арсенал (43), Ноттингем Форест (41), Ньюкасл (38), Челси (37), Ман Сити, Астон Вилла (по 35).

⚽️ Английская Премьер-лига

21-й тур, 14–16 января 2025

🔹 14 января

21:30. Брентфорд – Манчестер Сити – 2:2

21:30. Вест Хэм – Фулхэм – 3:2

21:30. Челси - Борнмут - 2:2

22:00. Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1

🔹 15 января

21:30. Эвертон – Астон Вилла – 0:1

– 0:1 21:30. Лестер – Кристал Пэлас – 0:2

– 0:2 21:30. Ньюкасл – Вулверхэмптон – 3:0

– Вулверхэмптон – 3:0 22:00. Арсенал – Тоттенхэм – 2:1

🔹 16 января

21:30. Ипсвич – Брайтон

22:00. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 20 14 5 1 48 - 20 47 2 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30 - 20 41 3 Арсенал 20 11 7 2 39 - 18 40 4 Ньюкасл 21 11 5 5 37 - 22 38 5 Челси 21 10 7 4 41 - 26 37 6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38 - 29 35 7 Астон Вилла 21 10 5 6 31 - 32 35 8 Борнмут 21 9 7 5 32 - 25 34 9 Фулхэм 21 7 9 5 32 - 30 30 10 Брентфорд 21 8 4 9 40 - 37 28 11 Брайтон 20 6 10 4 30 - 29 28 12 Вест Хэм 21 7 5 9 27 - 41 26 13 Тоттенхэм 20 7 3 10 42 - 30 24 14 Кристал Пэлас 21 5 9 7 23 - 28 24 15 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23 - 28 23 16 Эвертон 20 3 8 9 15 - 26 17 17 Ипсвич Таун 20 3 7 10 20 - 35 16 18 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31 - 48 16 19 Лестер 21 3 5 13 23 - 46 14 20 Саутгемптон 20 1 3 16 12 - 44 6 Полная таблица

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