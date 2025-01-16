Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Арсенала над Тоттенхэмом
Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену в конце матча
Вечером 15 января прошли матчи 21-го тура Английской Премьер-лиги.
Лондонский Арсенал одержал волевую победу над Тоттенхэмом (2:1).
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Украинец Александр Зинченко вышел на замену в составе канониров на последние минуты матча.
Лидеры АПЛ: Ливерпуль (47 очков), Арсенал (43), Ноттингем Форест (41), Ньюкасл (38), Челси (37), Ман Сити, Астон Вилла (по 35).
⚽️ Английская Премьер-лига
21-й тур, 14–16 января 2025
🔹 14 января
- 21:30. Брентфорд – Манчестер Сити – 2:2
- 21:30. Вест Хэм – Фулхэм – 3:2
- 21:30. Челси - Борнмут - 2:2
- 22:00. Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1
🔹 15 января
- 21:30. Эвертон – Астон Вилла – 0:1
- 21:30. Лестер – Кристал Пэлас – 0:2
- 21:30. Ньюкасл – Вулверхэмптон – 3:0
- 22:00. Арсенал – Тоттенхэм – 2:1
🔹 16 января
- 21:30. Ипсвич – Брайтон
- 22:00. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48 - 20
|47
|2
|Ноттингем Форест
|21
|12
|5
|4
|30 - 20
|41
|3
|Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39 - 18
|40
|4
|Ньюкасл
|21
|11
|5
|5
|37 - 22
|38
|5
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41 - 26
|37
|6
|Манчестер Сити
|21
|10
|5
|6
|38 - 29
|35
|7
|Астон Вилла
|21
|10
|5
|6
|31 - 32
|35
|8
|Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32 - 25
|34
|9
|Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32 - 30
|30
|10
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40 - 37
|28
|11
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30 - 29
|28
|12
|Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27 - 41
|26
|13
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42 - 30
|24
|14
|Кристал Пэлас
|21
|5
|9
|7
|23 - 28
|24
|15
|Манчестер Юнайтед
|20
|6
|5
|9
|23 - 28
|23
|16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15 - 26
|17
|17
|Ипсвич Таун
|20
|3
|7
|10
|20 - 35
|16
|18
|Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31 - 48
|16
|19
|Лестер
|21
|3
|5
|13
|23 - 46
|14
|20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12 - 44
|6
📊 Инфографика
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