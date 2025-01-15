Арсенал одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Зинченко вышел на замену

Вечером 15 января прошел матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились Арсенал и Тоттенхэм.

Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс.

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Пропустив гол в первом тайме от Сон Хын Мина, канониры забили два гола в раздевалку.

Автогол Доминика Соланке и мяч Леандро Троссарда решили судьбу матча.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену на 88-й минуте.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (47 очков), Арсенал (43), Ноттингем Форест (41), Ньюкасл (38), Челси (37), Ман Сити, Астон Вилла (по 35).

АПЛ. 21-й тур, 15 января

Арсенал – Тоттенхэм – 2:1

Гол: Соланке, 40 (автогол), Троссард, 45 – Сон Хын Мин, 25

Арсенал: Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли (Зинченко, 87), Тимбер, Райс (Мерино, 87), Партей, Эдегор, Троссард (Тирни, 77), Хаверц, Стерлинг (Мартинелли, 61).

Тоттенхэм : Кински, Спенс, Грэй, Дрэгушин, Порро, Бергвалль, Биссума (Мэддисон, 46), Сарр (Джонсон, 46), Сон Хын Мин (Ришарлисон, 78), Кулушевски, Соланке.

Предупреждения: Хаверц, 43, Льюис-Скелли, 87, Габриэл, 90+2 – Сарр, 27

Видео голов и обзор матча

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