Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Зинченко вышел на замену
Чемпионат Англии
Арсенал
15.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 января 2025, 23:59 | Обновлено 16 января 2025, 01:09
588
1

Арсенал одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Зинченко вышел на замену

Пропустив первыми, канониры забили два гола в конце первого тайма

15 января 2025, 23:59 | Обновлено 16 января 2025, 01:09
588
1
Арсенал одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Зинченко вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 января прошел матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились Арсенал и Тоттенхэм.

Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пропустив гол в первом тайме от Сон Хын Мина, канониры забили два гола в раздевалку.

Автогол Доминика Соланке и мяч Леандро Троссарда решили судьбу матча.

❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену на 88-й минуте.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (47 очков), Арсенал (43), Ноттингем Форест (41), Ньюкасл (38), Челси (37), Ман Сити, Астон Вилла (по 35).

АПЛ. 21-й тур, 15 января

Арсенал – Тоттенхэм – 2:1

Гол: Соланке, 40 (автогол), Троссард, 45 – Сон Хын Мин, 25

Арсенал: Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли (Зинченко, 87), Тимбер, Райс (Мерино, 87), Партей, Эдегор, Троссард (Тирни, 77), Хаверц, Стерлинг (Мартинелли, 61).

Тоттенхэм : Кински, Спенс, Грэй, Дрэгушин, Порро, Бергвалль, Биссума (Мэддисон, 46), Сарр (Джонсон, 46), Сон Хын Мин (Ришарлисон, 78), Кулушевски, Соланке.

Предупреждения: Хаверц, 43, Льюис-Скелли, 87, Габриэл, 90+2 – Сарр, 27

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
40’
ГОЛ ! Автогол забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
По теме:
Эвертон – Астон Вилла – 0:1. Миколенко не помог. Видео гола и обзор матча
«Упустили много шансов». Реакция фанатов на победу Арсенала над Тоттенхэмом
ФОТО. Жена конкурента Зинченка по Арсеналу впечатлила фотосетом. Огонь
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу автогол Английская Премьер-лига Доминик Соланке видео голов и обзор Арсенал - Тоттенхэм Леандро Троссард Сон Хын Мин Александр Зинченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Футбол | 15 января 2025, 08:26 6
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков

Мадридцы проиграли в Суперкубке Испании «Барселоне» со счетом 2:5

«Хорошая сделка». Реакция фанатов на переход Альберту Кошты в Ювентус
Футбол | 16 января 2025, 00:20 0
«Хорошая сделка». Реакция фанатов на переход Альберту Кошты в Ювентус
«Хорошая сделка». Реакция фанатов на переход Альберту Кошты в Ювентус

Ювентус подписал португальского защитника Альберту Кошту из Витории Гимараеш

Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Футбол | 15.01.2025, 02:15
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Бокс | 15.01.2025, 15:31
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Зинченко вскоре перейдет в топ-клуб. Его будут использовать по-другому
Футбол | 15.01.2025, 18:46
Зинченко вскоре перейдет в топ-клуб. Его будут использовать по-другому
Зинченко вскоре перейдет в топ-клуб. Его будут использовать по-другому
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Матч такий собі , але головне  переміг Арсенал !!!
Стерлінг ніякий взагалі,  всі втомлені. Тотенхем взагалі нічого  не показав. Але хоч і випадково, штанга  на останніх хвилинах була від них.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
15.01.2025, 00:15
Хоккей
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
14.01.2025, 04:00 3
Футбол
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
15.01.2025, 13:05 2
Футбол
Он тренирует украинца. Реал нашел замену Анчелотти, и это не Алонсо
Он тренирует украинца. Реал нашел замену Анчелотти, и это не Алонсо
14.01.2025, 14:11 2
Футбол
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
15.01.2025, 17:51 215
Футбол
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
14.01.2025, 09:32 20
Бокс
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
14.01.2025, 15:16 1
Хоккей
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
15.01.2025, 08:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем