Арсенал одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Зинченко вышел на замену
Пропустив первыми, канониры забили два гола в конце первого тайма
Вечером 15 января прошел матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились Арсенал и Тоттенхэм.
Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс.
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Пропустив гол в первом тайме от Сон Хын Мина, канониры забили два гола в раздевалку.
Автогол Доминика Соланке и мяч Леандро Троссарда решили судьбу матча.
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену на 88-й минуте.
Лидеры АПЛ: Ливерпуль (47 очков), Арсенал (43), Ноттингем Форест (41), Ньюкасл (38), Челси (37), Ман Сити, Астон Вилла (по 35).
АПЛ. 21-й тур, 15 января
Арсенал – Тоттенхэм – 2:1
Гол: Соланке, 40 (автогол), Троссард, 45 – Сон Хын Мин, 25
Арсенал: Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли (Зинченко, 87), Тимбер, Райс (Мерино, 87), Партей, Эдегор, Троссард (Тирни, 77), Хаверц, Стерлинг (Мартинелли, 61).
Тоттенхэм : Кински, Спенс, Грэй, Дрэгушин, Порро, Бергвалль, Биссума (Мэддисон, 46), Сарр (Джонсон, 46), Сон Хын Мин (Ришарлисон, 78), Кулушевски, Соланке.
Предупреждения: Хаверц, 43, Льюис-Скелли, 87, Габриэл, 90+2 – Сарр, 27
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Стерлінг ніякий взагалі, всі втомлені. Тотенхем взагалі нічого не показав. Але хоч і випадково, штанга на останніх хвилинах була від них.