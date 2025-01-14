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Чемпионат Англии
Арсенал
15.01.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 января 2025, 16:37 | Обновлено 14 января 2025, 16:47
79
0

Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 января в 22:00 матч чемпионата Англии

14 января 2025, 16:37 | Обновлено 14 января 2025, 16:47
79
0
Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
BBC. Арсенал – Тоттенхэм

В среду, 15 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.

Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Тоттенхэм
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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