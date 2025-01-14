Англия14 января 2025, 16:37 | Обновлено 14 января 2025, 16:47
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Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 января в 22:00 матч чемпионата Англии
14 января 2025, 16:37 | Обновлено 14 января 2025, 16:47
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В среду, 15 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.
Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – ТоттенхэмСмотреть трансляцию
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