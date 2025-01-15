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Арсенал
15.01.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
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Англия
15 января 2025, 10:23 | Обновлено 15 января 2025, 10:26
239
0

Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 января в 22:00 по Киеву

15 января 2025, 10:23 | Обновлено 15 января 2025, 10:26
239
0
Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Коллаж Sport.ua

15 января на «Эмирейтс» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда остается одним из лидеров английского футбола. Но не были №1 в предыдущих сезонах, когда на пару очков больше, но набирал Манчестер Сити. Сейчас горожане явно не в той форме, чтобы сохранять титул. Но при этом блистает Ливерпуль, а канонирам остается стараться сохранить уже ставшее привычным 2-е место. В целом, они смотрятся неплохо, но осечек достаточно много. С трудом обойдя к началу 2025-го года притормозивший Челси, потом подопечные Артеты ограничились только ничьей с Брайтоном, и их догнал сенсационный Ноттингем Форест по очкам. В Кубке Лиги с Ньюкаслом был провал в виде 0:2. В воскресенье с Манчестер Юнайтед в рамках кубка в большинстве не дожали соперника, и проиграли ему по пенальти, вылетев тут окончательно.

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Тоттенхэм Хотспур

Клуб в прошлом сезоне смог, даже несмотря на уход Харри Кейна, вернуться в реальную борьбу за возвращение в Лигу чемпионов. Правда, там все-таки гонку выиграла вышедшая на свой пик Астон Вилла. Но были надежды, что в следующем цикле Постекоглу со своими подопечными, чей состав летом пополнили Соланке, не экономя на приобретении нападающего, получится прибавить. Но шпоры никак не могли достичь стабильности, а потом их подкосили волны травм, а в середине зимы - еще и эпидемий. В итоге команда конкурирует с МЮ за звание главного разочарования. Особенно в последних турах, что принесли три поражения и ничью с борцом за выживание, Вулверхэмптоном. В Кубке Лиги, принимая Ливерпуль, вырвали победу, правда, потеряв из-за травмы Бетанкура. На этой неделе сыграли со скромнейшим Тэмуортом, в рамках кубка страны. И ожидаемо оформили комфортные 3:0.

Статистика личных встреч

В пяти последних дерби Северного Лондона канониры отдали врагу только одну ничью, выиграв все остальные поединки.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что уж сейчас красно-белых прорвет. Но оживали в последнее время шпоры - ставим на них с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Арсенал
15 января 2025 -
22:00
Тоттенхэм
Фора Тоттенхэма +1.5 1.75 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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