Арсенал – Тоттенхэм – 2:1. Пять минут для Зинченко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 15 января прошел матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились Арсенал и Тоттенхэм.
Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс.
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Пропустив гол в первом тайме от Сон Хын Мина, канониры забили два гола в раздевалку.
Автогол Доминика Соланке и мяч Леандро Троссарда решили судьбу матча.
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Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену на 88-й минуте.
АПЛ. 21-й тур, 15 января
Арсенал – Тоттенхэм – 2:1
Гол: Соланке, 40 (автогол), Троссард, 45 – Сон Хын Мин, 25
Видео голов и обзор матча
События матча
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