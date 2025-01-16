Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Тоттенхэм – 2:1. Пять минут для Зинченко. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Арсенал
15.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 января 2025, 00:39 | Обновлено 16 января 2025, 02:10
376
0

Арсенал – Тоттенхэм – 2:1. Пять минут для Зинченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Английской Премьер-лиги

16 января 2025, 00:39 | Обновлено 16 января 2025, 02:10
376
0
Арсенал – Тоттенхэм – 2:1. Пять минут для Зинченко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 января прошел матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились Арсенал и Тоттенхэм.

Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пропустив гол в первом тайме от Сон Хын Мина, канониры забили два гола в раздевалку.

Автогол Доминика Соланке и мяч Леандро Троссарда решили судьбу матча.

❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену на 88-й минуте.

АПЛ. 21-й тур, 15 января

Арсенал – Тоттенхэм – 2:1

Гол: Соланке, 40 (автогол), Троссард, 45 – Сон Хын Мин, 25

Видео голов и обзор матча

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
40’
ГОЛ ! Автогол забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
По теме:
«Исак бесценен». Фаны отреагировали на победу Ньюкасла над Вулверхэмптоном
«Были пассивными». Постекоглу нашел причину поражения в матче с Арсеналом
«Будьте позитивны». Фаны отреагировали на поражение Эвертона от Астон Виллы
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Тоттенхэм видео голов и обзор Доминик Соланке автогол Сон Хын Мин Леандро Троссард
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Бокс | 15 января 2025, 08:50 0
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше

Легендарный боксер поддержал Тайсона

ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
Бокс | 15 января 2025, 07:49 22
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»

Эвандер считает себя лучшим боксером в истории

Зинченко вскоре перейдет в топ-клуб. Его будут использовать по-другому
Футбол | 15.01.2025, 18:46
Зинченко вскоре перейдет в топ-клуб. Его будут использовать по-другому
Зинченко вскоре перейдет в топ-клуб. Его будут использовать по-другому
«Упустили много шансов». Реакция фанатов на победу Арсенала над Тоттенхэмом
Футбол | 16.01.2025, 01:15
«Упустили много шансов». Реакция фанатов на победу Арсенала над Тоттенхэмом
«Упустили много шансов». Реакция фанатов на победу Арсенала над Тоттенхэмом
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Бокс | 15.01.2025, 15:31
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
14.01.2025, 18:29 29
Хоккей
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
14.01.2025, 09:05 7
Бокс
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
14.01.2025, 09:32 20
Бокс
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
14.01.2025, 12:24 6
Футбол
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
14.01.2025, 04:00 3
Футбол
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
15.01.2025, 17:51 215
Футбол
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
15.01.2025, 07:41 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем