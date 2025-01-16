Вечером 15 января прошел матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились Арсенал и Тоттенхэм.

Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс.

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Пропустив гол в первом тайме от Сон Хын Мина, канониры забили два гола в раздевалку.

Автогол Доминика Соланке и мяч Леандро Троссарда решили судьбу матча.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко вышел на замену на 88-й минуте.

АПЛ. 21-й тур, 15 января

Арсенал – Тоттенхэм – 2:1

Гол: Соланке, 40 (автогол), Троссард, 45 – Сон Хын Мин, 25

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