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15 января 2025, 23:16 | Обновлено 15 января 2025, 23:19
1478
1

ФОТО. Дочь Гвардиолы рассказала, почему расстались родители

Мария Гвардиола тонко намекнула

15 января 2025, 23:16 | Обновлено 15 января 2025, 23:19
1478
1
ФОТО. Дочь Гвардиолы рассказала, почему расстались родители
Instagram. Мария Гвардиола

Дочь главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы, Мария, дала интервью изданию «Vanity Fair», в котором непрямо намекнула на причину развода родителей.

Напомним, что Жузеп Гвардиола и Кристина Серра решили разойтись после 30 лет совместной жизни:

«Мой отец уже играл, когда я родилась. Все наши действия были сосредоточены на его карьере, сначала как игрока, а затем как тренера. Футбол определил большую часть нашего семейного пути.

Во многом я и моя семья обязаны своей жизнью и возможностями этому виду спорта и, конечно, исключительному таланту и страсти моего отца», – сказала Мария.

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Из её слов вытекает, что вся семья всегда была вынуждена подстраиваться под отца, и, возможно, в определенный момент бывшая жена тренера Кристина Серра больше не смогла жить таким образом, когда она редко видит своего мужа.

Напомним, что Гвардиола вел одинокую жизнь в Манчестере, чтобы полностью сосредоточиться на работе в «Манчестер Сити».

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фото lifestyle Жузеп Гвардиола Мария Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Serhii P.
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