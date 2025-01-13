Гвардиола развелся с женой, были в отношениях 30 лет. Известна причина

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола развелся со своей женой Кристиной Серра.

По информации Sport.es, пара сделала это тайно еще в декабре 2024 года. Отношения Гвардиолы и Серры продолжались тридцать лет, однако свадьбу они справили лишь в 2014. Причиной развода стало то, что у пары остыли отношения. Гвардиола постоянно проживал в Манчестере, а Серра в Барселоне и в Лондоне, пара проводила время вместе только на семейных праздниках и коротких отпусках.

Бывшие супруги решили не освещать этот разрыв отношений. Оба остались в хороших отношениях. У Гвардиолы и Серры есть трое детей – 24-летняя Мария, 22-летний Мариус и 17-летняя Валентина.

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