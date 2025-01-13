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  4. Гвардиола развелся с женой, были в отношениях 30 лет. Известна причина
Англия
13 января 2025, 22:28 |
2592
5

Гвардиола развелся с женой, были в отношениях 30 лет. Известна причина

Сообщается, что у пары остыли отношения

13 января 2025, 22:28 |
2592
5
Гвардиола развелся с женой, были в отношениях 30 лет. Известна причина
Getty Images/Global Images Украина. Жузеп Гвардиола и Кристиан Серра

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола развелся со своей женой Кристиной Серра.

По информации Sport.es, пара сделала это тайно еще в декабре 2024 года. Отношения Гвардиолы и Серры продолжались тридцать лет, однако свадьбу они справили лишь в 2014. Причиной развода стало то, что у пары остыли отношения. Гвардиола постоянно проживал в Манчестере, а Серра в Барселоне и в Лондоне, пара проводила время вместе только на семейных праздниках и коротких отпусках.

Бывшие супруги решили не освещать этот разрыв отношений. Оба остались в хороших отношениях. У Гвардиолы и Серры есть трое детей – 24-летняя Мария, 22-летний Мариус и 17-летняя Валентина.

Ранее Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола.

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Жузеп Гвардиола развод чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити lifestyle
Дмитро Олійник Источник: Sport.es
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Комментарии 5
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T-800
да все они козлы
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Обсервер Влад
А от і причина спаду МС - Пепу зараз не до футболу, у нього були інші турботи.
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0
Andre Chil
Схоже нова пасія гаряча штучка, так голову покрамсати, та й до мозку добралася, якщо дивитися на результати
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0
Bond
просто в Пепа вже не стоїть на фоні останніх невдач МС
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0
Saar
Через МС ?
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0
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