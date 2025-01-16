Другие новости16 января 2025, 01:03 |
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ФОТО. Жена конкурента Зинченка по Арсеналу впечатлила фотосетом. Огонь
Невероятная Клаудия Ковальчик
16 января 2025, 01:03 |
289
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Жена защитника «Арсенала» и сборной Польши Якуба Кивиора, Клаудия Ковальчик, зажгла Instagram новым фотосетом.
Красавица облачилась в красный корсет и черную юбку, продемонстрировав свою сексуальность.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушке не привыкать показывать красоту своего тела, потому что она – профессиональная танцовщица тверка.
Клаудия ставала чемпионкой Европы и считается звездой тверка.
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