ФОТО. Жена конкурента Зинченка по Арсеналу впечатлила фотосетом. Огонь

Жена защитника «Арсенала» и сборной Польши Якуба Кивиора, Клаудия Ковальчик, зажгла Instagram новым фотосетом.

Красавица облачилась в красный корсет и черную юбку, продемонстрировав свою сексуальность.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушке не привыкать показывать красоту своего тела, потому что она – профессиональная танцовщица тверка.

Клаудия ставала чемпионкой Европы и считается звездой тверка.