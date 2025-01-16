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  4. ФОТО. Жена конкурента Зинченка по Арсеналу впечатлила фотосетом. Огонь
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16 января 2025, 01:03 |
289
0

ФОТО. Жена конкурента Зинченка по Арсеналу впечатлила фотосетом. Огонь

Невероятная Клаудия Ковальчик

16 января 2025, 01:03 |
289
0
ФОТО. Жена конкурента Зинченка по Арсеналу впечатлила фотосетом. Огонь
Instagram. Клаудия Ковальчик

Жена защитника «Арсенала» и сборной Польши Якуба Кивиора, Клаудия Ковальчик, зажгла Instagram новым фотосетом.

Красавица облачилась в красный корсет и черную юбку, продемонстрировав свою сексуальность.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушке не привыкать показывать красоту своего тела, потому что она – профессиональная танцовщица тверка.

Клаудия ставала чемпионкой Европы и считается звездой тверка.

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фото lifestyle Якуб Кивиор Арсенал Лондон девушки Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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