Разница заметна. Атлетико уничтожил Эльче в 1/8 финала Кубка Испании
Мадридский клуб попал в следующий раунд
В среду, 15 января, мадридский «Атлетико» провел поединок с клубом «Эльче» в 1/8 финала Кубка Испании.
Футбольное противостояние прошло на «Эстадио Мануль Мартинес Валеро» в городе Эльче.
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Первый тайм запомнился дублем Александера Серлота, который помог «Атлетико» создать комфортное преимущество в матче. Удаление игрока «Эльче» на 50-й минуте значительно повлияло на ход игры. Гости воспользовались большинством и до конца поединка еще дважды вколотили мяч в ворота соперника. Отличились результативным действием Родриго Рикельме и Хулиан Альварес. Финальный счет матча – 0:4 в пользу «Атлетико».
Кубок Испании по футболу. 1/8 финала, 15 января
«Эльче» – «Атлетико» Мадрид – 0:4
Голы: Серлот, 8, 29 (пен.), Рикельме, 61, Альварес, 75
Удаление: Меркау, 50
Into the quarter-finals of the Copa del Rey! pic.twitter.com/25WyC3zi9M— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 15, 2025
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