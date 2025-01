Разница заметна. Атлетико уничтожил Эльче в 1/8 финала Кубка Испании

В среду, 15 января, мадридский «Атлетико» провел поединок с клубом «Эльче» в 1/8 финала Кубка Испании.

Футбольное противостояние прошло на «Эстадио Мануль Мартинес Валеро» в городе Эльче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый тайм запомнился дублем Александера Серлота, который помог «Атлетико» создать комфортное преимущество в матче. Удаление игрока «Эльче» на 50-й минуте значительно повлияло на ход игры. Гости воспользовались большинством и до конца поединка еще дважды вколотили мяч в ворота соперника. Отличились результативным действием Родриго Рикельме и Хулиан Альварес. Финальный счет матча – 0:4 в пользу «Атлетико».

Кубок Испании по футболу. 1/8 финала, 15 января

«Эльче» – «Атлетико» Мадрид – 0:4

Голы: Серлот, 8, 29 (пен.), Рикельме, 61, Альварес, 75

Удаление: Меркау, 50

Into the quarter-finals of the Copa del Rey! pic.twitter.com/25WyC3zi9M