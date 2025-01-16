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Кубок Испании
Эльче
15.01.2025 22:30 – FT 0 : 4
Атлетико Мадрид
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Испания
16 января 2025, 01:35 | Обновлено 16 января 2025, 02:06
37
0

Разница заметна. Атлетико уничтожил Эльче в 1/8 финала Кубка Испании

Мадридский клуб попал в следующий раунд

16 января 2025, 01:35 | Обновлено 16 января 2025, 02:06
37
0
Разница заметна. Атлетико уничтожил Эльче в 1/8 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 января, мадридский «Атлетико» провел поединок с клубом «Эльче» в 1/8 финала Кубка Испании.

Футбольное противостояние прошло на «Эстадио Мануль Мартинес Валеро» в городе Эльче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый тайм запомнился дублем Александера Серлота, который помог «Атлетико» создать комфортное преимущество в матче. Удаление игрока «Эльче» на 50-й минуте значительно повлияло на ход игры. Гости воспользовались большинством и до конца поединка еще дважды вколотили мяч в ворота соперника. Отличились результативным действием Родриго Рикельме и Хулиан Альварес. Финальный счет матча – 0:4 в пользу «Атлетико».

Кубок Испании по футболу. 1/8 финала, 15 января

«Эльче» – «Атлетико» Мадрид – 0:4

Голы: Серлот, 8, 29 (пен.), Рикельме, 61, Альварес, 75

Удаление: Меркау, 50

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Атлетико Мадрид Эльче Кубок Испании по футболу Александер Серлот Хулиан Альварес Родриго Рикельме
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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