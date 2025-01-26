26 января на «Крэйвен Коттедж» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Фулхэм

Команда при Марку Силве смогла избавиться от неприятного статуса футбольного лифта. Португалец сразу начал оптимистично, с победы на уровне Чемпионшипа. Потом получилось, в отличие от предшественников, набирать уже дважды достаточно очков, чтобы сохранить прописку в АПЛ, причем не было реальной угрозы отправиться на понижение. Более того, в этом сезоне коттеджеры рассматривались как претендент на еврокубки. Зимой и вовсе получалось более месяца, с начала декабря, не проигрывать. И только Вест Хэм, что как раз сменил наставника, обыграл соседа 3:2 на своем поле. После этого в прошлом туре с Лестером получилось реабилитироваться, оформив гроссмейстерские 2:0 на выезде.

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Манчестер Юнайтед

Клуб продолжает издеваться над своими болельщиками. Остается только гадать, что было бы, если б все-таки смена наставника произошла летом, когда было достаточно времени для спокойной перестройки игры и состава. Но тен Хаг выиграл кубок Англии, и на фоне провалов в Лиге чемпионов и АПЛ остался на должности еще пару месяцев. Сменивший его Рубен Аморим оказался не готовым к роли пожарника, по крайней мере, в незнакомой для себя Англии. Есть и победы, но они, как правило, оставляют не лучший привкус. Даже Саутгемптону, безусловно главный аутсайдер этого чемпионата, долго вел на Олд Траффорд, пока не снизошло озарение на Диалло, что оформил хет-трик, начиная с 82-й минуты. Впрочем, Брайтон сумел нанести новое поражение, 1:3. Рейнджерс в Лиге Европы был очень близок к ничьей на выезде, но пропустив на 90+ минуте.

Статистика личных встреч

Год назад, в феврале, Фулхэм выиграл впервые после семи поражениях при единственной ничьей. Но в августе МЮ взял реванш за счет единственного позднего гола.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Согласимся, но ставим на принимающую сторону с подстраховкой в виде форы 0 (коэффициент - 1,6).