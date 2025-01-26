Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Фулхэм
26.01.2025 21:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 января 2025, 12:19 | Обновлено 26 января 2025, 12:20
107
0

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 января в 21:00 по Киеву

26 января 2025, 12:19 | Обновлено 26 января 2025, 12:20
107
0
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января на «Крэйвен Коттедж» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Фулхэм

Команда при Марку Силве смогла избавиться от неприятного статуса футбольного лифта. Португалец сразу начал оптимистично, с победы на уровне Чемпионшипа. Потом получилось, в отличие от предшественников, набирать уже дважды достаточно очков, чтобы сохранить прописку в АПЛ, причем не было реальной угрозы отправиться на понижение. Более того, в этом сезоне коттеджеры рассматривались как претендент на еврокубки. Зимой и вовсе получалось более месяца, с начала декабря, не проигрывать. И только Вест Хэм, что как раз сменил наставника, обыграл соседа 3:2 на своем поле. После этого в прошлом туре с Лестером получилось реабилитироваться, оформив гроссмейстерские 2:0 на выезде.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Манчестер Юнайтед

Клуб продолжает издеваться над своими болельщиками. Остается только гадать, что было бы, если б все-таки смена наставника произошла летом, когда было достаточно времени для спокойной перестройки игры и состава. Но тен Хаг выиграл кубок Англии, и на фоне провалов в Лиге чемпионов и АПЛ остался на должности еще пару месяцев. Сменивший его Рубен Аморим оказался не готовым к роли пожарника, по крайней мере, в незнакомой для себя Англии. Есть и победы, но они, как правило, оставляют не лучший привкус. Даже Саутгемптону, безусловно главный аутсайдер этого чемпионата, долго вел на Олд Траффорд, пока не снизошло озарение на Диалло, что оформил хет-трик, начиная с 82-й минуты. Впрочем, Брайтон сумел нанести новое поражение, 1:3. Рейнджерс в Лиге Европы был очень близок к ничьей на выезде, но пропустив на 90+ минуте.

Статистика личных встреч

Год назад, в феврале, Фулхэм выиграл впервые после семи поражениях при единственной ничьей. Но в августе МЮ взял реванш за счет единственного позднего гола.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Согласимся, но ставим на принимающую сторону с подстраховкой в виде форы 0 (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Фулхэм
26 января 2025 -
21:00
Манчестер Юнайтед
Фора Фулхэма (0) 1.60 Сделать ставку
По теме:
Борнмут с Забарным не проигрывает 12 матчей подряд во всех соревнованиях
Льюис-Скелли – третий самый молодой игрок в АПЛ, который получил красную
Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Фулхэм Манчестер Юнайтед Фулхэм - Манчестер Юнайтед прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Теннис | 25 января 2025, 14:21 14
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»

Очень «смешной» юмор первой ракетки после фиаско в финале Australian Open 2025

«Надо помочь». Крупский признался, как Максимов отреагировал на его уход
Футбол | 26 января 2025, 12:51 0
«Надо помочь». Крупский признался, как Максимов отреагировал на его уход
«Надо помочь». Крупский признался, как Максимов отреагировал на его уход

Илья рассказал о разговоре между представителем харьковской команды и Максимовым

ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
Бокс | 26.01.2025, 08:15
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Aus Open 2025
Теннис | 26.01.2025, 08:01
Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Aus Open 2025
Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Aus Open 2025
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
Футбол | 25.01.2025, 19:24
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса: «Усику не хватает этого, чтобы быть величайшим боксером»
Легенда бокса: «Усику не хватает этого, чтобы быть величайшим боксером»
25.01.2025, 00:35 2
Бокс
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
25.01.2025, 15:24
Бокс
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
24.01.2025, 09:03 6
Футбол
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
25.01.2025, 07:53 1
Футбол
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 11
Футбол
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
25.01.2025, 12:03 17
Футбол
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
25.01.2025, 13:21 27
Теннис
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
24.01.2025, 09:45
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем