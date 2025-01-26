26.01.2025 21:00 - : -
Англия26 января 2025, 14:03 |
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Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 января в 21:00 матч чемпионата Англии
26 января 2025, 14:03 |
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В воскресенье, 26 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фулхэм – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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