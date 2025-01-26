В воскресенье, 26 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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