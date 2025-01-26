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Чемпионат Англии
Фулхэм
26.01.2025 21:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 января 2025, 14:03 |
39
0

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 января в 21:00 матч чемпионата Англии

26 января 2025, 14:03 |
39
0
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фулхэм – Манчестер Юнайтед
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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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