Рубен АМОРИМ: «Победа важнее, чем качество игры»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал минимальную победу над «Фулхэмом» со счетом 1:0.

«Сейчас надо наслаждаться результатом. Это очень важно в нашей ситуации. Мы провели не лучший свой матч, не создали достаточно моментов. Но одно, что может удовлетворять – это игра в защите без ошибок, которые были раньше.

Повторюсь, что в нашей ситуации победить сейчас важнее, чем показывать качественную игру. Сейчас надо восстанавливать уверенность, ведь мы очень много потеряли.

Сегодня команда очень хорошо действовала в обороне, хорошо выходила в атаку. Хотелось бы создавать еще больше моментов. Нам нужна скорость. Но сейчас я доволен победой», – прокомментировал Аморим.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал отсутствие Маркуса Рэшфорда в заявке на игру.