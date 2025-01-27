Рубен АМОРИМ: «Победа важнее, чем качество игры»
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Фулхэм» в 32-м туре АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал минимальную победу над «Фулхэмом» со счетом 1:0.
«Сейчас надо наслаждаться результатом. Это очень важно в нашей ситуации. Мы провели не лучший свой матч, не создали достаточно моментов. Но одно, что может удовлетворять – это игра в защите без ошибок, которые были раньше.
Повторюсь, что в нашей ситуации победить сейчас важнее, чем показывать качественную игру. Сейчас надо восстанавливать уверенность, ведь мы очень много потеряли.
Сегодня команда очень хорошо действовала в обороне, хорошо выходила в атаку. Хотелось бы создавать еще больше моментов. Нам нужна скорость. Но сейчас я доволен победой», – прокомментировал Аморим.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал отсутствие Маркуса Рэшфорда в заявке на игру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Янник стал чемпионом мейджора во второй раз подряд, в финале переиграв Зверева
Алексей Сливченко подводит черту под продолжительной сагой с переходом талантливого фулбека