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26.01.2025 21:00 – FT 0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
27 января 2025, 05:07 |
106
0

Рубен АМОРИМ: «Победа важнее, чем качество игры»

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Фулхэм» в 32-м туре АПЛ

27 января 2025, 05:07 |
106
0
Рубен АМОРИМ: «Победа важнее, чем качество игры»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал минимальную победу над «Фулхэмом» со счетом 1:0.

«Сейчас надо наслаждаться результатом. Это очень важно в нашей ситуации. Мы провели не лучший свой матч, не создали достаточно моментов. Но одно, что может удовлетворять – это игра в защите без ошибок, которые были раньше.

Повторюсь, что в нашей ситуации победить сейчас важнее, чем показывать качественную игру. Сейчас надо восстанавливать уверенность, ведь мы очень много потеряли.

Сегодня команда очень хорошо действовала в обороне, хорошо выходила в атаку. Хотелось бы создавать еще больше моментов. Нам нужна скорость. Но сейчас я доволен победой», – прокомментировал Аморим.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал отсутствие Маркуса Рэшфорда в заявке на игру.

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Олександр Сільченко Источник: Sky Sports
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