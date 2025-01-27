Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:1. Выстраданная победа. Видео гола и обзор

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 23-го тура Английской премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

Для «красных дьяволов» эта игра не была легкой прогулкой.

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Игроки «Фулхэма» очень часто доставляли хлопот защитникам «Манчестер Юнайтед», хотя и до опасных моментов не доходило.

Победителя в этой игре определил один настоящий голевой момент, который реализовал Лисандро Мартинес на 78-й минуте.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» с 29 очками расположился на 12 месте, а «Фулхэм», который имеет в своем активе 33 очка, остался на 10 строчке.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Мартинес, 78

Предупреждение: Угарте, 73

Фулхэм: Лено, Робинсон, Бесси, Андерсен, Кастань, Берге, Лукич (Керни, 82), Уилсон (Адама Траоре, 53), Смит-Роу (Перейра, 82), Ивоби, Хименес (Муниз, 64)

Манчестер Юнайтед: Онана, Мартинес, Магуайр, де Лигт (Йоро, 58), Мазрауи (Маласия, 81), Фернандеш, Угарте (Койлер, 76), Далот, Гарначо (Мейну, 81), Диалло, Хойлунд (Зиркзе, 58).

Видео голов и обзор матча