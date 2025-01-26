Тяжелая победа. Манчестер Юнайтед одолел Фулхэм в Лондоне
Команда Рубена Аморима добыла важную победу
В воскресенье, 26 января, состоялся матч 23-го тура Английской премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
Встречу принимал Крейвен Коттедж в Лондоне.
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Ни одна из команд не смогла создать по-настоящему опасного момента, который можно было бы назвать голевым, вплоть до 78-й минуты, когда забитым голом отличился защитник «манкунианцев» Лисандро Мартинес. Стоит отметить, что гости забили еще один гол на 5добавленной ко второму тайму минуте, но он был отменен системой ВАР. В остальном же, футбол нельзя было назвать искрометным. Итогом не самого веселого футбола стал не самый веселый счет – 0:1 на табло Крейвен Коттедж.
После этого матча «Манчестер Юнайтед» с 29 очками расположился на 12 месте, а «Фулхэм», имеющий в своем активе 33 очка, остался на 10 строчке.
Английская Премьер-лига. 23-й тур
Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:1
Гол: Мартинес, 78
Предупреждения: Угарте, 73
Фулхэм: Лено, Робинсон, Бэсси, Андерсен, Кастань, Берге, Лукич (Керни, 82), Уилсон (Адама Траоре, 53), Смит-Роу (Перейра, 82), Ивоби, Хименес (Муниз, 64)
Манчестер Юнайтед: Онана. Мартинес, Магуайер, де Лигт (Йоро, 58), Мазрауи (Маласия, 81), Фернандеш, Угарте (Койлер, 76), Далот, Гарначо (Мейну, 81), Диалло, Хойлунд (Зиркзе, 58).
Фото матча:
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Очень острожная игра от обороны без авантюр, играли откровенно на ничейку и повезло с рикошетом. Думаю так и дальше будут играть чтобы хоть не вылететь.
Далі мають підійматися в турнирці.