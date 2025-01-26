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Чемпионат Англии
Фулхэм
26.01.2025 21:00 – FT 0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
26 января 2025, 22:56 |
488
4

Тяжелая победа. Манчестер Юнайтед одолел Фулхэм в Лондоне

Команда Рубена Аморима добыла важную победу

26 января 2025, 22:56 |
488
4
Тяжелая победа. Манчестер Юнайтед одолел Фулхэм в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 23-го тура Английской премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимал Крейвен Коттедж в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ни одна из команд не смогла создать по-настоящему опасного момента, который можно было бы назвать голевым, вплоть до 78-й минуты, когда забитым голом отличился защитник «манкунианцев» Лисандро Мартинес. Стоит отметить, что гости забили еще один гол на 5добавленной ко второму тайму минуте, но он был отменен системой ВАР. В остальном же, футбол нельзя было назвать искрометным. Итогом не самого веселого футбола стал не самый веселый счет – 0:1 на табло Крейвен Коттедж.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» с 29 очками расположился на 12 месте, а «Фулхэм», имеющий в своем активе 33 очка, остался на 10 строчке.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Мартинес, 78

Предупреждения: Угарте, 73

Фулхэм: Лено, Робинсон, Бэсси, Андерсен, Кастань, Берге, Лукич (Керни, 82), Уилсон (Адама Траоре, 53), Смит-Роу (Перейра, 82), Ивоби, Хименес (Муниз, 64)

Манчестер Юнайтед: Онана. Мартинес, Магуайер, де Лигт (Йоро, 58), Мазрауи (Маласия, 81), Фернандеш, Угарте (Койлер, 76), Далот, Гарначо (Мейну, 81), Диалло, Хойлунд (Зиркзе, 58).

Фото матча:

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Манчестер Юнайтед Фулхэм Фулхэм - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лисандро Мартинес
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 4
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Strontium
+6 с Дачников за сезон.
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+1
Harun Bakircioğlu
Антиреклама футбола, давно на такие игры в АПЛ не попадал. Гол забит с единственного удара в створ у МЮ.
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0
Gargantua81
Аморим понял наконец с кем работает и решил сыграть в шахматы.
Очень острожная игра от обороны без авантюр, играли откровенно на ничейку и повезло с рикошетом. Думаю так и дальше будут играть чтобы хоть не вылететь.
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0
Remark
Схоже це переломний момент у МЮ.
Далі мають підійматися в турнирці.
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0
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