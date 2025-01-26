Тяжелая победа. Манчестер Юнайтед одолел Фулхэм в Лондоне

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 23-го тура Английской премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимал Крейвен Коттедж в Лондоне.

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Ни одна из команд не смогла создать по-настоящему опасного момента, который можно было бы назвать голевым, вплоть до 78-й минуты, когда забитым голом отличился защитник «манкунианцев» Лисандро Мартинес. Стоит отметить, что гости забили еще один гол на 5добавленной ко второму тайму минуте, но он был отменен системой ВАР. В остальном же, футбол нельзя было назвать искрометным. Итогом не самого веселого футбола стал не самый веселый счет – 0:1 на табло Крейвен Коттедж.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» с 29 очками расположился на 12 месте, а «Фулхэм», имеющий в своем активе 33 очка, остался на 10 строчке.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Мартинес, 78

Предупреждения: Угарте, 73

Фулхэм: Лено, Робинсон, Бэсси, Андерсен, Кастань, Берге, Лукич (Керни, 82), Уилсон (Адама Траоре, 53), Смит-Роу (Перейра, 82), Ивоби, Хименес (Муниз, 64)

Манчестер Юнайтед: Онана. Мартинес, Магуайер, де Лигт (Йоро, 58), Мазрауи (Маласия, 81), Фернандеш, Угарте (Койлер, 76), Далот, Гарначо (Мейну, 81), Диалло, Хойлунд (Зиркзе, 58).

Фото матча: