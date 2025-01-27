«Лучше в составе будет играть тренер голкиперов». Аморим – о Рэшфорде

Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим прокомментировал журналистам очередное отсутствие Маркуса Рэшфорда в составе команды. «Манчестер Юнайтед» на выезде играл с «Фулхэмом» (1:0).

«А что говорить? Единственной причиной отсутствия игрока в составе может быть только его отношение. Как футболист себя ведет на тренировках? Как он работает? Это, мое мнение, и у меня есть свое видение, как футболист должен работать.

Если ничего не меняется, то почему я должен что-то менять? Сейчас в «Манчестер Юнайтед» все в одинаковой ситуации. Мы готовы задействовать каждого, кто работает на максимуме и поступает правильно.

Сейчас у нас есть проблемы со скамейкой запасных. Нам не хватает скорости. Но я лучше бы выпустил на поле тренера голкиперов, чем игрока, который не работает максимально каждый день», – прокомментировал Аморим.

В последний раз Маркус Рэшфорд выходил на поле 12 декабря.