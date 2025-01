Впервые с 2008 года Тоттенхэм не выигрывает 7 матчей подряд в АПЛ дома

26 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги состоялась игра между командами «Тоттенхэм» и «Лестер Сити». Поединок завершился победой «лис» со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Ришарлисон, Джейми Варди и Эль-Ханус.

Поражение против «Лестера» стало для «шпор» четвертым подряд в АПЛ. Также «Тоттенхэм» не выигрывает 7 матчей подряд в чемпионате дома впервые с 2008 года.

В текущем розыгрыше АПЛ лондонский клуб занимает 15-ю позицию в чемпионате, имея в своем активе 24 очка (7 побед, 3 ничьи, 13 поражений).

Tottenham are winless 7 consecutive PL games at home for the first time since 2008.



Spursy. pic.twitter.com/m3FbOlztWI