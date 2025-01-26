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  4. Впервые с 2008 года Тоттенхэм не выигрывает 7 матчей подряд в АПЛ дома
Англия
26 января 2025, 19:01 |
114
1

Впервые с 2008 года Тоттенхэм не выигрывает 7 матчей подряд в АПЛ дома

Поражение против «Лестера» стало восьмым в списке

26 января 2025, 19:01 |
114
1
Впервые с 2008 года Тоттенхэм не выигрывает 7 матчей подряд в АПЛ дома
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги состоялась игра между командами «Тоттенхэм» и «Лестер Сити». Поединок завершился победой «лис» со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Ришарлисон, Джейми Варди и Эль-Ханус.

Поражение против «Лестера» стало для «шпор» четвертым подряд в АПЛ. Также «Тоттенхэм» не выигрывает 7 матчей подряд в чемпионате дома впервые с 2008 года.

В текущем розыгрыше АПЛ лондонский клуб занимает 15-ю позицию в чемпионате, имея в своем активе 24 очка (7 побед, 3 ничьи, 13 поражений).

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Лестер Тоттенхэм Тоттенхэм - Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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OKs100
Тоттенхем уже готовится к Чемпионшипу.
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Теннис
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