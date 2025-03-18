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Англия
18 марта 2025, 20:54 |
154
0

Салах и Кейн забили наибольшее количество пенальти в топ-5 лигах Европы

Египтянин и англичанин делят между собой первую строчку по этому показателю

18 марта 2025, 20:54 |
154
0
Салах и Кейн забили наибольшее количество пенальти в топ-5 лигах Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах и «Баварии» Гарри Кейн возглавляют список игроков по количеству реализованных пенальти в нынешнем сезоне среди топ-5 европейских лиг (9).

Салах забил с 11-метровой отметки в ворота «Вулверхэмптона» (2), «Челси», «Саутгемптона» (3), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Борнмута». Жертвами Кейна стали «Фрайбург», «Хольштайн», «Унион», «Аугсбург» (2), «Боруссия М», «Хоффенхайм» и «Вердер» (2).

В текущем розыгрыше АПЛ Салах провел 29 поединков, забил 27 голов и отдал 17 результативных передач. Кейн в Бундеслиге сыграл 24 матча, отметившись 21 забитым мячом и 8 ассистами.

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Мохамед Салах Гарри Кейн Бундеслига чемпионат Германии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика пенальти Ливерпуль Бавария
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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