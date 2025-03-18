Салах и Кейн забили наибольшее количество пенальти в топ-5 лигах Европы
Египтянин и англичанин делят между собой первую строчку по этому показателю
Нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах и «Баварии» Гарри Кейн возглавляют список игроков по количеству реализованных пенальти в нынешнем сезоне среди топ-5 европейских лиг (9).
Салах забил с 11-метровой отметки в ворота «Вулверхэмптона» (2), «Челси», «Саутгемптона» (3), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Борнмута». Жертвами Кейна стали «Фрайбург», «Хольштайн», «Унион», «Аугсбург» (2), «Боруссия М», «Хоффенхайм» и «Вердер» (2).
В текущем розыгрыше АПЛ Салах провел 29 поединков, забил 27 голов и отдал 17 результативных передач. Кейн в Бундеслиге сыграл 24 матча, отметившись 21 забитым мячом и 8 ассистами.
Player to score 8+ penalties this season across Europe's top 5 leagues:— StatMuse FC (@statmusefc) March 18, 2025
9 — Mo Salah
9 — Harry Kane pic.twitter.com/6KDaQLqa0l
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