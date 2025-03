Манчестер Юнайтед ожидает большая чистка состава

«Манчестер Юнайтед» все же избавится от ряда игроков, которые не входят в планы главного тренера Рубена Аморима.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации Плетенберга, новое соглашение точно не получит Кристиан Эриксен.

Также клуб попытается продать Виктора Линделефа, Кобби Мейну, Маркуса Рэшфорда, Антони и Каземиро.

Известно, что Рубен Аморим планирует кардинально изменить состав команды и строить «Манчестер Юнайтед» под свой стиль на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» сообщили болельщикам о повышении цен на абонементы.

