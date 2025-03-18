Манчестер Юнайтед ожидает большая чистка состава
Рубен Аморим попытается избавиться от ненужных игроков
«Манчестер Юнайтед» все же избавится от ряда игроков, которые не входят в планы главного тренера Рубена Аморима.
Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации Плетенберга, новое соглашение точно не получит Кристиан Эриксен.
Также клуб попытается продать Виктора Линделефа, Кобби Мейну, Маркуса Рэшфорда, Антони и Каземиро.
Известно, что Рубен Аморим планирует кардинально изменить состав команды и строить «Манчестер Юнайтед» под свой стиль на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» сообщили болельщикам о повышении цен на абонементы.
🚨🔴 Manchester United are confident that they will be able to invest in top transfers this summer, especially as the budget will be freed up through the possible and planned departures of Victor #Lindelöf, #Casemiro, Christian #Eriksen, and Kobbie #Mainoo.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 18, 2025
The sales of Marcus… pic.twitter.com/sImE6FetSI
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