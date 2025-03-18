Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед ожидает большая чистка состава
Англия
18 марта 2025, 20:10 | Обновлено 18 марта 2025, 20:11
203
0

Манчестер Юнайтед ожидает большая чистка состава

Рубен Аморим попытается избавиться от ненужных игроков

18 марта 2025, 20:10 | Обновлено 18 марта 2025, 20:11
203
0
Манчестер Юнайтед ожидает большая чистка состава
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» все же избавится от ряда игроков, которые не входят в планы главного тренера Рубена Аморима.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации Плетенберга, новое соглашение точно не получит Кристиан Эриксен.

Также клуб попытается продать Виктора Линделефа, Кобби Мейну, Маркуса Рэшфорда, Антони и Каземиро.

Известно, что Рубен Аморим планирует кардинально изменить состав команды и строить «Манчестер Юнайтед» под свой стиль на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» сообщили болельщикам о повышении цен на абонементы.

По теме:
Минимум 14 игроков на выход. У Челси масштабные трансферные планы
Следят топ-клубы. Арсенал начал переговоры со своей главной звездой
И вверх, и вниз. Transfermarkt обновил ценники на украинских игроков АПЛ
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Кристиан Эриксен Кобби Мейну Каземиро Маркус Рэшфорд Антони (Матеус дос Сантос) Виктор Линделеф трансферы трансферы АПЛ Флориан Плеттенберг Рубен Аморим
Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Футбол | 18 марта 2025, 11:57 32
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер

Леверкузенский «Байер» заинтересовался украинским вингером

Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Бокс | 18 марта 2025, 08:22 5
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»

Украинский боксер рассказал о первом поцелуе с Екатериной

Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб
Футбол | 17.03.2025, 21:24
Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб
Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Футбол | 18.03.2025, 16:23
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Вратарь сборной Украины оценил скандальный пенальти в игре Атлетико и Реала
Футбол | 18.03.2025, 19:28
Вратарь сборной Украины оценил скандальный пенальти в игре Атлетико и Реала
Вратарь сборной Украины оценил скандальный пенальти в игре Атлетико и Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»
17.03.2025, 23:37 1
Бокс
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
17.03.2025, 21:58 22
Футбол
Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника
Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника
18.03.2025, 10:25
Бокс
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
17.03.2025, 02:50
Футбол
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
17.03.2025, 11:12 5
Футбол
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
17.03.2025, 00:20 6
Футбол
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
17.03.2025, 18:35
Бокс
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем