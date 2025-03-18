Манчестер Юнайтед анонсировал поднятие цен на абонементы

Руководство «Манчестер Юнайтед» сообщило болельщикам о повышении цен на билеты со следующего сезона.

Цены на абонементы вырастут на 5 процентов, что составит в среднем 2,5 фунта стерлинга за игру.

Также сообщается, что цены для лиц до 16 лет останутся неизменными, поскольку клуб стремится сохранить доступ к «Олд Траффорду» для молодежи.

В клубе отметили, что повышение цен поможет обеспечить финансовую стабильность «красных дьяволов».

Генеральный директор Омар Беррада прокомментировал это решение:

«Мы ценим лояльную и терпеливую поддержку наших фанатов, а особенно тех, кто имеет абонементы. Они являются основой нашей поддержки на стадионе. Мы понимаем важность их поддержки, и поэтому работали над справедливым и разумным подходом к установлению цен».