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Англия
18 марта 2025, 04:55 | Обновлено 18 марта 2025, 05:03
21
0

Манчестер Юнайтед анонсировал поднятие цен на абонементы

В клубе оставили билеты для подростков без изменения стоимости

18 марта 2025, 04:55 | Обновлено 18 марта 2025, 05:03
21
0
Манчестер Юнайтед анонсировал поднятие цен на абонементы
Олд Трафорд

Руководство «Манчестер Юнайтед» сообщило болельщикам о повышении цен на билеты со следующего сезона.

Цены на абонементы вырастут на 5 процентов, что составит в среднем 2,5 фунта стерлинга за игру.

Также сообщается, что цены для лиц до 16 лет останутся неизменными, поскольку клуб стремится сохранить доступ к «Олд Траффорду» для молодежи.

В клубе отметили, что повышение цен поможет обеспечить финансовую стабильность «красных дьяволов».

Генеральный директор Омар Беррада прокомментировал это решение:

«Мы ценим лояльную и терпеливую поддержку наших фанатов, а особенно тех, кто имеет абонементы. Они являются основой нашей поддержки на стадионе. Мы понимаем важность их поддержки, и поэтому работали над справедливым и разумным подходом к установлению цен».

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Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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