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Италия
17 марта 2025, 11:31 |
1080
0

Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»

Джанлука Манчини оценил победу в матче итальянской Серии А

17 марта 2025, 11:31 |
1080
0
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Манчини

Защитник итальянской «Ромы» Джанлука Манчини прокомментировал победу в матче против «Кальяри», где подопечные Раньери одолели соперника со счетом 1:0:

«Когда Довбик забил гол, мы побежали его все обнимать. Так всегда должно быть, потому что это – часть игры. Иногда болельщики обижаются на нас, но это нормально, они живут со страстью к футболу. Артему не повезло в одном из эпизодов, но прошло пару минут и он забил, это очень важно для нас.

Поражение в Бильбао – рана для всех, потому что есть ощущение, что мы сыграли не на 100%. Нам было нужно победить «Кальяри», чтобы немного забыть о вылете из Лиги Европы. У нас были шансы забить больше, но и наш вратарь сделал несколько сейвов. Это был тяжелый матч, впереди нас ждут еще девять финалов.

Возможно ли попасть в Лигу чемпионов? Мы не должны смотреть на результаты наших соперников. Нужно сосредоточиться к тем поединкам, которые нас ожидают и думать о каждом противостоянии отдельно», – сказал Манчини.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Кальяри Артем Довбик Джанлука Манчини
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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