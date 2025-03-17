Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»

Защитник итальянской «Ромы» Джанлука Манчини прокомментировал победу в матче против «Кальяри», где подопечные Раньери одолели соперника со счетом 1:0:

«Когда Довбик забил гол, мы побежали его все обнимать. Так всегда должно быть, потому что это – часть игры. Иногда болельщики обижаются на нас, но это нормально, они живут со страстью к футболу. Артему не повезло в одном из эпизодов, но прошло пару минут и он забил, это очень важно для нас.

Поражение в Бильбао – рана для всех, потому что есть ощущение, что мы сыграли не на 100%. Нам было нужно победить «Кальяри», чтобы немного забыть о вылете из Лиги Европы. У нас были шансы забить больше, но и наш вратарь сделал несколько сейвов. Это был тяжелый матч, впереди нас ждут еще девять финалов.

Возможно ли попасть в Лигу чемпионов? Мы не должны смотреть на результаты наших соперников. Нужно сосредоточиться к тем поединкам, которые нас ожидают и думать о каждом противостоянии отдельно», – сказал Манчини.