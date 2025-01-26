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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
26.01.2025 16:00 – FT 1 : 2
Лестер
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Англия
26 января 2025, 17:57 | Обновлено 26 января 2025, 19:23
346
0

Ярмолюк вышел под конец. Брентфорд минимально обыграл Кристал Пэлас

Тоттенхэм пропустил дважды за пять минут от Лестера

26 января 2025, 17:57 | Обновлено 26 января 2025, 19:23
346
0
Ярмолюк вышел под конец. Брентфорд минимально обыграл Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пелас - Брентфорд

26 января в 16:00 состоялись два матча 23-го тура Английской Премьер-лиги.

На стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне «Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Брентфорда».

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Счет в игре открыл нападающий гостей Брайан Мбемо с пенальти, а хавбек Кевин Шаде удвоил преимущество на 80-й минуте. Хозяева сократили отставание усилиями полузащитника Жакоба Эссе.

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк вышел на замену на 86-й минуте. Украинец не отметился голевыми действиями.

В параллельном матче «Тоттенхэм» принимал «Лестер».

Нападающий хозяев Ришарлисон вывел свою команду вперед в первом тайме. На 46-й минуте именитый форвард «лис» Джейми Варди сравнял счет, а на 50-й минуте хавбек Билал Эль-Ханус вывел «Лестер» вперед.

Английская Премьер-лига. 23-й тур. 26 января

Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:2

Голы: Эссе, 85 – Мбемо, 66 (пен), Шаде, 80

Тоттенхэм – Лестер – 1:2

Голы: Ришарлисон, 33 – Варди, 46, Эль-Ханус, 50

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine. Крістал Пелас - Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Крістал Пелас - Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Крістал Пелас - Брентфорд
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Тоттенхэм Тоттенхэм - Лестер Лестер Кристал Пэлас Брентфорд Егор Ярмолюк Ришарлисон Джейми Варди Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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