Ярмолюк вышел под конец. Брентфорд минимально обыграл Кристал Пэлас

26 января в 16:00 состоялись два матча 23-го тура Английской Премьер-лиги.

На стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне «Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Брентфорда».

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Счет в игре открыл нападающий гостей Брайан Мбемо с пенальти, а хавбек Кевин Шаде удвоил преимущество на 80-й минуте. Хозяева сократили отставание усилиями полузащитника Жакоба Эссе.

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк вышел на замену на 86-й минуте. Украинец не отметился голевыми действиями.

В параллельном матче «Тоттенхэм» принимал «Лестер».

Нападающий хозяев Ришарлисон вывел свою команду вперед в первом тайме. На 46-й минуте именитый форвард «лис» Джейми Варди сравнял счет, а на 50-й минуте хавбек Билал Эль-Ханус вывел «Лестер» вперед.

Английская Премьер-лига. 23-й тур. 26 января

Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:2

Голы: Эссе, 85 – Мбемо, 66 (пен), Шаде, 80

Тоттенхэм – Лестер – 1:2

Голы: Ришарлисон, 33 – Варди, 46, Эль-Ханус, 50

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine. Крістал Пелас - Брентфорд

Getty Images/Global Images Ukraine. Крістал Пелас - Брентфорд