Ярмолюк вышел под конец. Брентфорд минимально обыграл Кристал Пэлас
Тоттенхэм пропустил дважды за пять минут от Лестера
26 января в 16:00 состоялись два матча 23-го тура Английской Премьер-лиги.
На стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне «Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Брентфорда».
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Счет в игре открыл нападающий гостей Брайан Мбемо с пенальти, а хавбек Кевин Шаде удвоил преимущество на 80-й минуте. Хозяева сократили отставание усилиями полузащитника Жакоба Эссе.
Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк вышел на замену на 86-й минуте. Украинец не отметился голевыми действиями.
В параллельном матче «Тоттенхэм» принимал «Лестер».
Нападающий хозяев Ришарлисон вывел свою команду вперед в первом тайме. На 46-й минуте именитый форвард «лис» Джейми Варди сравнял счет, а на 50-й минуте хавбек Билал Эль-Ханус вывел «Лестер» вперед.
Английская Премьер-лига. 23-й тур. 26 января
Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:2
Голы: Эссе, 85 – Мбемо, 66 (пен), Шаде, 80
Тоттенхэм – Лестер – 1:2
Голы: Ришарлисон, 33 – Варди, 46, Эль-Ханус, 50
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