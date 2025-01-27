Тоттенхэм – Лестер – 1:2. Шпоры продолжают падение. Видео голов и обзор

26 января состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Лестером».

Хозяева поля были фаворитами в этой игре, но только на бумаге.

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Игроки «Тоттенхэма» выиграли первый тайм со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет записал Ришарлисон на 33-й минуте.

Во втором тайме гости переломили ход игры. На 46-й минуте Джейми Варди сравнял счет, а на 50-й Билал Эль-Ханус вывел «Лестер» вперед.

«Тоттенхэм» находится на 15-й строчке после 23-го тура, а «Лестер» на 17-й.

Английская Премьер-лига. 23-й тур. 26 января

Тоттенхэм – Лестер – 1:2

Голы: Ришарлисон, 33 - Варди, 46, Эль-Ханус, 50

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