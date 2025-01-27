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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
26.01.2025 16:00 – FT 1 : 2
Лестер
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Англия
27 января 2025, 01:20 | Обновлено 27 января 2025, 01:27
54
0

Тоттенхэм – Лестер – 1:2. Шпоры продолжают падение. Видео голов и обзор

Хозяева не могут победить седьмую игру на своей арене

27 января 2025, 01:20 | Обновлено 27 января 2025, 01:27
54
0
Тоттенхэм – Лестер – 1:2. Шпоры продолжают падение. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Лестером».

Хозяева поля были фаворитами в этой игре, но только на бумаге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игроки «Тоттенхэма» выиграли первый тайм со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет записал Ришарлисон на 33-й минуте.

Во втором тайме гости переломили ход игры. На 46-й минуте Джейми Варди сравнял счет, а на 50-й Билал Эль-Ханус вывел «Лестер» вперед.

«Тоттенхэм» находится на 15-й строчке после 23-го тура, а «Лестер» на 17-й.

Английская Премьер-лига. 23-й тур. 26 января

Тоттенхэм – Лестер – 1:2

Голы: Ришарлисон, 33 - Варди, 46, Эль-Ханус, 50

Видео голов и обзор матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Билал Эль-Ханнус (Лестер).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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