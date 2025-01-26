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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
26.01.2025 16:00 - : -
Лестер
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Англия
26 января 2025, 11:59 | Обновлено 26 января 2025, 12:07
139
1

Тоттенхэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 января в 16:00 по Киеву

26 января 2025, 11:59 | Обновлено 26 января 2025, 12:07
139
1
Тоттенхэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

26 января на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Лестер Сити». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм Хотспур

Команда борется традиционно за право выступать в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне, первом для Постекоглу на Туманном Альбионе, не хватило буквально одной победы - в споре за 4-е место на пару очков больше набрала Астон Вилла. Сейчас неплохо получается в Кубке Лиги, где удалось, выбив Манчестер Сити и МЮ, пройти в полуфинал, и там в первом полуфинале обыграли Ливерпуль. В Лиге Европы на этой неделе с Хоффенхаймом получилось выиграть - на выезде оформили 3:2. Пока что продолжается борьба и в кубке, где, впрочем, было пройдено скромнейший Тэмуорт. Но при этом в АПЛ проигрывают половину матчей. В дерби Северного Лондона уступили снова Арсеналу. И даже Эвертону, только что сменившему наставника, в прошлом туре уступили 2:3.

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Лестер Сити

Клуб после вылета из Премьер-Лиги в 2023-м году смогла достойно отреагировать на такой вызов и угадав со ставкой на Мареску. Энцо досрочно выиграл первенство на этом уровне... А потом ушел в Челси. Его преемник, Стив Купер, не закончил на посту даже осень. Но и ван Нистелрой сумел только неплохо начать, выиграв у прямого конкурента, Вест Хэма, и отыгравшись с 0:2 на ничью с Брайтоном. Потом разве что с КПР в кубке покуражились, выиграв 6:2. Все остальные поединки были проиграны, причем, пропускали лисы не менее чем по два гола, из-за чего команда застряла в зоне вылета. Так было в прошлом туре с Фулхэмом - очередное поражение без малейших вариантов, с итоговым счетом 0:2.

Статистика личных встреч

После четырех поражений кряду, в 2023-м году лисы выиграли у столичного гранда. А в августе закончили 1:1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, причем безоговорочным, шпор. Но они тоже не лишены проблем, особенно в обороне - тут рекомендуем ставить на то, что команды пробьют отметку в тотал больше 3,5 (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
26 января 2025 -
16:00
Лестер
Тотал больше 3.5 1.88 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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sres2016
У Тотхема для впевненої перемоги суперник сьогодні  підходящий. Ф1(-1) за 1.85
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