ФОТО. Звезда футбола впервые стал отцом. Ему родила школьница

Садио Мане, нападающий «Аль-Насра» и легенда «Ливерпуля», впервые стал отцом.

Его 19-летняя жена Айша Тамба родила первенца.

Футболист намекнул на это во время матча чемпионата Саудовской Аравии, где забил гол и отпраздновал жестом укачивания ребенка.

«Гол для новорожденной принцессы», – сообщила пресс-служба клуба.

В прошлом году Мане женился на Айше, которая не ведет соцсети и избегает публичности.

По слухам, после свадьбы ей пришлось вернуться в школу, чтобы сдать вступительные экзамены.

The newest couple in town.



Sadio Mane with his newly wed wife, Aisha Tamba.



Let's all gather here to congratulate them. pic.twitter.com/pmUFT9PHvc