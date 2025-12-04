Матч чемпионата Украины не состоялся из-за тревоги. Будет новая дата
Чернигову и Металлургу помешали сыграть россияне
В четверг, 4 декабря, должен был состояться матч 13-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и запорожским «Металлургом».
Встреча команд планировалась на стадионе «Чернигов-Арена» в Чернигове, однако из-за длительной воздушной тревоги в городе и области было принято решение о переносе поединка на другую дату.
О новой дате поединка будет объявлено позже после решения ПФЛ.
«Чернигов» после 15 матчей Первой лиги имеет в своем активе 15 очков и идет на 14-м месте в таблице. У «Металлурга» 9 баллов в 17 турах и последняя строчка.
