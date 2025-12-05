К Месси и Ко. Известный нападающий ведет переговоры с Интер Майами
Тимо Вернер может продолжить карьеру в MLS
Немецкий нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер может перебраться в «Интер Майами». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, 29-летний футболист и его агенты ведут переговоры с клубом MLS. Если не случится неожиданностей, то ожидается что он присоединится к Месси и компании.
В текущем сезоне Тимо Вернер провел на поле всего лишь одну минут, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в пять миллион евро.
