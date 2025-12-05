Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. К Месси и Ко. Известный нападающий ведет переговоры с Интер Майами
Major League Soccer
05 декабря 2025, 11:54 |
236
0

К Месси и Ко. Известный нападающий ведет переговоры с Интер Майами

Тимо Вернер может продолжить карьеру в MLS

05 декабря 2025, 11:54 |
236
0
К Месси и Ко. Известный нападающий ведет переговоры с Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Немецкий нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер может перебраться в «Интер Майами». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 29-летний футболист и его агенты ведут переговоры с клубом MLS. Если не случится неожиданностей, то ожидается что он присоединится к Месси и компании.

В текущем сезоне Тимо Вернер провел на поле всего лишь одну минут, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в пять миллион евро.

Ранее Деку сделал неожиданное заявление о потенциальном подписании Месси.

По теме:
ЛНЗ к сезону будет готовиться в Турции и рассчитывает на шесть новичков
Огромное предложение. Один из лучших игроков мира близок к смене клуба
Уже тренируется с командой. Клуб УПЛ близок к подписанию вратаря
Major League Soccer (MLS) Интер Майами РБ Лейпциг Тимо Вернер трансферы трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Бокс | 05 декабря 2025, 08:59 2
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»

Боксер назвал самого себя

ФОТО. С Динамо тренируется новичок из Африки. Ему всего 19 лет
Футбол | 05 декабря 2025, 11:09 1
ФОТО. С Динамо тренируется новичок из Африки. Ему всего 19 лет
ФОТО. С Динамо тренируется новичок из Африки. Ему всего 19 лет

Дье Калонджи продолжает работать со столичной командой

Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футбол | 05.12.2025, 10:01
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Матч чемпионата Украины не состоялся из-за тревоги. Будет новая дата
Футбол | 04.12.2025, 14:02
Матч чемпионата Украины не состоялся из-за тревоги. Будет новая дата
Матч чемпионата Украины не состоялся из-за тревоги. Будет новая дата
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
Футбол | 04.12.2025, 22:07
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
03.12.2025, 20:10 34
Водные виды
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07 1
Бокс
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 14
Бокс
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
04.12.2025, 05:55 8
Футбол
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 11
Футбол
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 14
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем