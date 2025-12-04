Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Деку сделал неожиданное заявление о потенциальном подписании Месси
Испания
04 декабря 2025, 05:02 | Обновлено 04 декабря 2025, 05:07
116
0

Деку сделал неожиданное заявление о потенциальном подписании Месси

Возможно ли возвращение Лео?

04 декабря 2025, 05:02 | Обновлено 04 декабря 2025, 05:07
116
0
Деку сделал неожиданное заявление о потенциальном подписании Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В «Барселоне» исключили возможность возвращения Лионеля Месси.

«Не думаю, что это реально, ведь у Лео действует контракт, и такой вариант никогда не обсуждался.

Лео – есть Лео, он по-прежнему способен приносить пользу. Это футболист высочайшего уровня, однако сейчас мы не планируем поднимать эту тему.

Все разговоры на эту тему – не более чем спекуляции», – заявил спортивный директор «Барселоны» Деку в интервью Cadena SER.

Ранее Деку заинтриговал намеками о будущем Рэшфорда и зимних трансферах.

По теме:
Три футболиста Атлетико получили травмы в матче с Барселоной
Деку заинтриговал намеками о будущем Рэшфорда и зимних трансферах
Флик требует трансфер у руководства Барсы. Началась работа над подписанием
Лионель Месси Деку Барселона Интер Майами
Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Бокс | 03 декабря 2025, 07:22 2
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса

Александр хочет встретиться с Уайлдером

Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?
Футбол | 04 декабря 2025, 02:59 0
Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?
Хет-трик Неймара. Сантос победил в чемпионате Бразилии. Выживет ли команда?

В предпоследнем, 37-м туре черно-белые одолели Жувентуде со счетом 3:0

Флорентино Перес выбрал нового тренера для Реала
Футбол | 03.12.2025, 05:22
Флорентино Перес выбрал нового тренера для Реала
Флорентино Перес выбрал нового тренера для Реала
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 03.12.2025, 08:42
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Футбол | 03.12.2025, 22:14
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 22
Футбол
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
03.12.2025, 09:39 15
Футбол
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 6
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
03.12.2025, 20:01
Бокс
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 9
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 17
Биатлон
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
02.12.2025, 11:35 1
Бокс
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
02.12.2025, 23:29 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем