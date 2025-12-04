Деку сделал неожиданное заявление о потенциальном подписании Месси

В «Барселоне» исключили возможность возвращения Лионеля Месси.

«Не думаю, что это реально, ведь у Лео действует контракт, и такой вариант никогда не обсуждался.

Лео – есть Лео, он по-прежнему способен приносить пользу. Это футболист высочайшего уровня, однако сейчас мы не планируем поднимать эту тему.

Все разговоры на эту тему – не более чем спекуляции», – заявил спортивный директор «Барселоны» Деку в интервью Cadena SER.