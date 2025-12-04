Испания04 декабря 2025, 05:02 | Обновлено 04 декабря 2025, 05:07
116
0
Деку сделал неожиданное заявление о потенциальном подписании Месси
Возможно ли возвращение Лео?
04 декабря 2025, 05:02 | Обновлено 04 декабря 2025, 05:07
116
0
В «Барселоне» исключили возможность возвращения Лионеля Месси.
«Не думаю, что это реально, ведь у Лео действует контракт, и такой вариант никогда не обсуждался.
Лео – есть Лео, он по-прежнему способен приносить пользу. Это футболист высочайшего уровня, однако сейчас мы не планируем поднимать эту тему.
Все разговоры на эту тему – не более чем спекуляции», – заявил спортивный директор «Барселоны» Деку в интервью Cadena SER.
Ранее Деку заинтриговал намеками о будущем Рэшфорда и зимних трансферах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 декабря 2025, 07:22 2
Александр хочет встретиться с Уайлдером
Футбол | 04 декабря 2025, 02:59 0
В предпоследнем, 37-м туре черно-белые одолели Жувентуде со счетом 3:0
Футбол | 03.12.2025, 05:22
Футбол | 03.12.2025, 08:42
Футбол | 03.12.2025, 22:14
Комментарии 0
Популярные новости
02.12.2025, 09:14 22
03.12.2025, 09:39 15
02.12.2025, 08:12 6
03.12.2025, 20:01
03.12.2025, 06:22 9
02.12.2025, 17:59 17
02.12.2025, 11:35 1
02.12.2025, 23:29 3