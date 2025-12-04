Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Деку заинтриговал намеками о будущем Рэшфорда и зимних трансферах
Испания
04 декабря 2025, 01:44 |
89
0

Деку заинтриговал намеками о будущем Рэшфорда и зимних трансферах

Спортивный директор Барселоны рассказал о судьбе Маркуса

04 декабря 2025, 01:44 |
89
0
Деку заинтриговал намеками о будущем Рэшфорда и зимних трансферах
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Деку выразил удовлетворение игрой Маркуса Рэшфорда, который выступает за «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас не лучший момент для обсуждения будущего Маркуса. Мы довольны его работой, он приносит команде большую пользу. В матче против «Атлетико» (3:1) он вышел на замену и отлично проявил себя.

У нас еще будет время, чтобы принять решение по нему», – отметил спортивный директор «Барселоны» в интервью Cadena SER.

Бывший полузащитник сборной Португалии также выразил сомнения, что зимой клуб будет активно работать на трансферном рынке.

«Сложно представить, что в зимнее окно произойдет что-то значимое в плане покупок или продаж. С учетом нынешнего состава, не думаю, что нам необходимо кого-то приобретать», – добавил Деку.

По теме:
Мбаппе снова забивает: сколько осталось до исторического рекорда Роналду?
Флик требует трансфер у руководства Барсы. Началась работа над подписанием
Звезда Реала получил травму. В Мадриде очень обеспокоены
Маркус Рэшфорд Барселона Деку Манчестер Юнайтед Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Забарного совершила неожиданный визит к мужу
Футбол | 04 декабря 2025, 00:34 0
ФОТО. Жена Забарного совершила неожиданный визит к мужу
ФОТО. Жена Забарного совершила неожиданный визит к мужу

Ангелина Забарная решила поддержать мужа

Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03 декабря 2025, 06:22 9
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо

Новоиспеченному наставнику посоветовали перестройку команды

Итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием звезды Шахтера
Футбол | 03.12.2025, 17:41
Итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием звезды Шахтера
Итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием звезды Шахтера
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Бокс | 03.12.2025, 07:22
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03.12.2025, 09:39
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
03.12.2025, 20:01
Бокс
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 17
Биатлон
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 10
Футбол
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 6
Футбол
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 22
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 22
Футбол
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
02.12.2025, 11:35 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем