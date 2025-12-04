Деку заинтриговал намеками о будущем Рэшфорда и зимних трансферах

Деку выразил удовлетворение игрой Маркуса Рэшфорда, который выступает за «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас не лучший момент для обсуждения будущего Маркуса. Мы довольны его работой, он приносит команде большую пользу. В матче против «Атлетико» (3:1) он вышел на замену и отлично проявил себя.

У нас еще будет время, чтобы принять решение по нему», – отметил спортивный директор «Барселоны» в интервью Cadena SER.

Бывший полузащитник сборной Португалии также выразил сомнения, что зимой клуб будет активно работать на трансферном рынке.

«Сложно представить, что в зимнее окно произойдет что-то значимое в плане покупок или продаж. С учетом нынешнего состава, не думаю, что нам необходимо кого-то приобретать», – добавил Деку.