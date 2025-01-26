26.01.2025 15:00 – FT 2 : 1
Испания26 января 2025, 19:09 | Обновлено 26 января 2025, 19:10
68
0
Райо – Жирона – 2:1. Упустили победу за 3 минуты. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Ла Лиги
26 января 2025, 19:09 | Обновлено 26 января 2025, 19:10
68
0
В воскресенье, 26 января, состоялся матч 21-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Жироной».
Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде.
Хозяева поля победили со счетом 2:1 благодаря дублю Ранди Нтека, вышедшего на замену.
Виктор Цыганков появился на поле на 79-й минуте, результативными действиями не отличился.
Ла лига. 21-й тур
Райо – Жирона – 2:1
Голы: Нтека, 80, 83 – Хиль, 58
Видеообзор матча:
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Рэнди Нтека (Райо Вальекано).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Рэнди Нтека (Райо Вальекано).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Хиль (Жирона).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 января 2025, 12:55 39
Алексей Сливченко подводит черту под продолжительной сагой с переходом талантливого фулбека
Футбол | 25 января 2025, 21:26 33
Манчестерская команда одержала волевую победу
Футбол | 26.01.2025, 07:53
Футбол | 26.01.2025, 17:57
Теннис | 25.01.2025, 21:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.01.2025, 15:24
25.01.2025, 22:16 13
25.01.2025, 12:50 73
25.01.2025, 14:35
24.01.2025, 18:57 1
25.01.2025, 14:09 9
25.01.2025, 12:03 17
25.01.2025, 14:21 14