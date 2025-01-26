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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
26.01.2025 15:00 – FT 2 : 1
Жирона
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Испания
26 января 2025, 19:09 | Обновлено 26 января 2025, 19:10
68
0

Райо – Жирона – 2:1. Упустили победу за 3 минуты. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Ла Лиги

26 января 2025, 19:09 | Обновлено 26 января 2025, 19:10
68
0
Райо – Жирона – 2:1. Упустили победу за 3 минуты. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Райо Вальекано

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 21-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Жироной».

Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде.

Хозяева поля победили со счетом 2:1 благодаря дублю Ранди Нтека, вышедшего на замену.

Виктор Цыганков появился на поле на 79-й минуте, результативными действиями не отличился.

Ла лига. 21-й тур

Райо – Жирона – 2:1

Голы: Нтека, 80, 83 – Хиль, 58

Видеообзор матча:

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Рэнди Нтека (Райо Вальекано).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Рэнди Нтека (Райо Вальекано).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Хиль (Жирона).
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Жирона Райо Вальекано видео голов и обзор Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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