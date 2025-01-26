Райо – Жирона – 2:1. Упустили победу за 3 минуты. Видео голов и обзор

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 21-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Жироной».

Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде.

Хозяева поля победили со счетом 2:1 благодаря дублю Ранди Нтека, вышедшего на замену.

Виктор Цыганков появился на поле на 79-й минуте, результативными действиями не отличился.

Ла лига. 21-й тур

Райо – Жирона – 2:1

Голы: Нтека, 80, 83 – Хиль, 58

Видеообзор матча: