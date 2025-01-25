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  4. В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
Саудовская Аравия
25 января 2025, 20:46 | Обновлено 25 января 2025, 21:52
1413
0

В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро

«Аль-Наср» планирует предложить «Астон Вилле» 80 миллионов евро за Джона Дурана

25 января 2025, 20:46 | Обновлено 25 января 2025, 21:52
1413
0
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дуран

Саудовский «Аль-Наср» хочет подписать колумбийского нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана, сообщает El Nacional.

По информации источника, саудовский клуб готов предложить 80 миллионов евро за форварда. Дуран может согласиться на этот переход, потому что в команде играет легендарный форвард Криштиану Роналду.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего форварда в 40 миллионов евро. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2030 года.

В нынешнем сезоне Дуран провел за «Астон Виллу» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 12 голов.

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересовался Дураном.

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Астон Вилла Джон Дуран Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Іван Распутін Источник: El Nacional
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