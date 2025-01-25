В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро

Саудовский «Аль-Наср» хочет подписать колумбийского нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана, сообщает El Nacional.

По информации источника, саудовский клуб готов предложить 80 миллионов евро за форварда. Дуран может согласиться на этот переход, потому что в команде играет легендарный форвард Криштиану Роналду.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего форварда в 40 миллионов евро. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2030 года.

В нынешнем сезоне Дуран провел за «Астон Виллу» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 12 голов.

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересовался Дураном.