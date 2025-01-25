Реал готовит громкий обмен с клубом АПЛ. Отдают бразильского нападающего
«Реал» готов обменять Эндрика на Джона Дурана
Колумбийский нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран привлекает внимание мадридского «Реала».
По информации Caughtoffside, «Реал» готов предложить уже этом зимой «Астон Вилле» обмен и отдать в аренду своего молодого таланта Эндрика и доплатить за переход колумбийца. «Астон Вилла» готова распрощаться с Дураном за 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Джон Дуран провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 12 голов.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» выбирает между 3 звездными защитниками.
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