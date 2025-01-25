Реал готовит громкий обмен с клубом АПЛ. Отдают бразильского нападающего

Колумбийский нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран привлекает внимание мадридского «Реала».

По информации Caughtoffside, «Реал» готов предложить уже этом зимой «Астон Вилле» обмен и отдать в аренду своего молодого таланта Эндрика и доплатить за переход колумбийца. «Астон Вилла» готова распрощаться с Дураном за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Джон Дуран провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 12 голов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» выбирает между 3 звездными защитниками.