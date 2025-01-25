Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал готовит громкий обмен с клубом АПЛ. Отдают бразильского нападающего
Испания
25 января 2025, 20:31 |
2595
0

Реал готовит громкий обмен с клубом АПЛ. Отдают бразильского нападающего

«Реал» готов обменять Эндрика на Джона Дурана

25 января 2025, 20:31 |
2595
0
Реал готовит громкий обмен с клубом АПЛ. Отдают бразильского нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Колумбийский нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран привлекает внимание мадридского «Реала».

По информации Caughtoffside, «Реал» готов предложить уже этом зимой «Астон Вилле» обмен и отдать в аренду своего молодого таланта Эндрика и доплатить за переход колумбийца. «Астон Вилла» готова распрощаться с Дураном за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Джон Дуран провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 12 голов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» выбирает между 3 звездными защитниками.

По теме:
Первый трансфер Аморима. МЮ хочет подписать топового защитника
ФОТО. У звезды Реала новая девушка. Она – американская модель
Есть ли Лунин? Известны стартовые составы на матч Вальядолид – Реал
Эндрик трансферы Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Джон Дуран
Дмитро Олійник Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
Теннис | 25 января 2025, 13:21 21
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025

25 января Мэдисон переиграла первую ракетку мира и стала чемпионкой в Мельбурне

Микель АРТЕТА: «Я очень зол. Это же настолько очевидно»
Футбол | 25 января 2025, 21:12 0
Микель АРТЕТА: «Я очень зол. Это же настолько очевидно»
Микель АРТЕТА: «Я очень зол. Это же настолько очевидно»

Наставник «канониров» раскритиковал решение удалить Майлза Льюиса-Скелли

Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Бокс | 25.01.2025, 18:48
Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Футбол | 25.01.2025, 03:07
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
Футбол | 25.01.2025, 14:09
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
24.01.2025, 03:18
Футбол
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
23.01.2025, 16:05 2
Бокс
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 11
Футбол
Тайсон – третий. Составлен рейтинг лучших американских боксеров в истории
Тайсон – третий. Составлен рейтинг лучших американских боксеров в истории
23.01.2025, 17:47 6
Бокс
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 334
Футбол
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
24.01.2025, 09:45
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем