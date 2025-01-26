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Товарищеские матчи
Заря
26.01.2025 15:00 – FT 0 : 4
Будучност
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Украина. Премьер лига
26 января 2025, 19:33 | Обновлено 26 января 2025, 19:47
463
1

На сборах в Турции Заря потерпела разгромное поражение от Будучности

Соперники из Черногории забили 4 безответных гола в ворота луганской команды

26 января 2025, 19:33 | Обновлено 26 января 2025, 19:47
463
1
На сборах в Турции Заря потерпела разгромное поражение от Будучности
ФК Заря

Команда УПЛ «Заря» Луганск разгромно проиграла контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником луганской команды был черногорский клуб «Будучност» Подгорица.

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Соперники из Черногории забили 4 безответных гола в ворота луганской команды.

Товарищеский матч. 26 января 2025 года. Турция

Заря (Луганск, Украина) – Будучност Подгорица (Черногория) – 0:4 (0:2)

Голы: игроки Будучности, 38, 45+1, 57, 62.

Заря Луганск: Сапутин (Турбаевский, 46), Джордан (Василец, 65), Эскинья (Наезе, 46), Тронтель (Белоцерковец, 65), Вантух (Гусев, 46), Попара (Дришлюк, 46), Яцик (Кораблин, 46 ), Мичин (Слесар, 46), Маткевич (Горбач, 46), Белоцерковец (Вакула, 46), Будковский (Супряга, 46).

Видеозапись матча

Итог матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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От якби Динамо так зіграло, то тут би було ТБ 400 коментів від ботних щурів!
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