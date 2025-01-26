Украина. Премьер лига26 января 2025, 15:05 | Обновлено 26 января 2025, 15:39
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Заря – Будучност. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
26 января 2025, 15:05 | Обновлено 26 января 2025, 15:39
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Клуб УПЛ «Заря» Луганск проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником луганской команды является черногорский клуб «Будучност» Подгорица.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 26 января в 15:00.
Заря – Будучност. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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