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Товарищеские матчи
Заря
26.01.2025 15:00 – 57 0 : 2
Будучност
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 января 2025, 15:05 | Обновлено 26 января 2025, 15:39
258
0

Заря – Будучност. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

26 января 2025, 15:05 | Обновлено 26 января 2025, 15:39
258
0
Заря – Будучност. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клуб УПЛ «Заря» Луганск проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником луганской команды является черногорский клуб «Будучност» Подгорица.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 26 января в 15:00.

Заря – Будучност. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Будучност
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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