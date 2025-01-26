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Италия
26 января 2025, 19:11 | Обновлено 26 января 2025, 20:24
2274
2

«Это был наш план». Довбик высказался о своем победном голе

Артем отметился забитым мячом в ворота Удинезе

26 января 2025, 19:11 | Обновлено 26 января 2025, 20:24
2274
2
«Это был наш план». Довбик высказался о своем победном голе
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января в 16:00 в рамках 22-го тура Серии А «Рома» со счетом 2:1 одолела «Удинезе».

Победный гол в этом поединке забил украинский форвард «волков» Артем Довбик. После матча нападающий высказался о забитом мяче:

– Что ты подумал, когда Пеллегрини передал тебе мяч, чтобы исполнить пенальти?

– Это был наш план с Пеллегрини, когда он дал мне исполнить второй пенальти. Так мы хотели заставить несколько понервничать вратаря соперников. И этот план прекрасно сработал. Я очень рад, эти три очка были действительно важными для нас.

– Сколько бы ты хотел забить голов?

– Надеюсь, что много. Надеюсь, что Пеллегрини также много сделает. Я стараюсь просто помогать своим партнерам по команде, но эти три очка важны для нас

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Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини Удинезе - Рома
Іван Распутін Источник: ФК Рома
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Victor673256ua
Пеллегріні щедра душа. Чи може він ставку зробив, що Довбик не піде з поля без голу?
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