«Это был наш план». Довбик высказался о своем победном голе
Артем отметился забитым мячом в ворота Удинезе
26 января в 16:00 в рамках 22-го тура Серии А «Рома» со счетом 2:1 одолела «Удинезе».
Победный гол в этом поединке забил украинский форвард «волков» Артем Довбик. После матча нападающий высказался о забитом мяче:
– Что ты подумал, когда Пеллегрини передал тебе мяч, чтобы исполнить пенальти?
– Это был наш план с Пеллегрини, когда он дал мне исполнить второй пенальти. Так мы хотели заставить несколько понервничать вратаря соперников. И этот план прекрасно сработал. Я очень рад, эти три очка были действительно важными для нас.
– Сколько бы ты хотел забить голов?
– Надеюсь, что много. Надеюсь, что Пеллегрини также много сделает. Я стараюсь просто помогать своим партнерам по команде, но эти три очка важны для нас
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