Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе

26 января в 16:00 стартовал матч 22-го тура Серии А между «Удинезе» и «Ромой».

Игра проходит на стадионе «Фриули» в Удине.

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На 38-й минуте хозяева забили гол усилиями нападающего Лоренцо Лукки. А в конце первого тайма украинский форвард «Ромы» Артем Довбик сравнял счет во встрече, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. В начале первого тайма хавбек гостей Лоренцо Пеллегрини забил гол.

На 64-й минуте украинский форвард «Ромы» Артем Довбик вывел свою команду вперед с пенальти.

В турнирной таблице «Рома», имея в своем активе 30 очков, занимает девятое место. «Удинезе» с 26 очками находится на 11-й позиции.

Серия А. 22-й тур. 26 января

Удинезе – Рома – 1:2

Голы: Лукка, 38 – Пеллегрини, 50 (пен), Довбик, 64 (пен)

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine