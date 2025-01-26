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Чемпионат Италии
Удинезе
26.01.2025 16:00 – FT 1 : 2
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
26 января 2025, 18:08 | Обновлено 26 января 2025, 18:45
4203
24

Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу волков

26 января 2025, 18:08 | Обновлено 26 января 2025, 18:45
4203
24
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января в 16:00 стартовал матч 22-го тура Серии А между «Удинезе» и «Ромой».

Игра проходит на стадионе «Фриули» в Удине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте хозяева забили гол усилиями нападающего Лоренцо Лукки. А в конце первого тайма украинский форвард «Ромы» Артем Довбик сравнял счет во встрече, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. В начале первого тайма хавбек гостей Лоренцо Пеллегрини забил гол.

На 64-й минуте украинский форвард «Ромы» Артем Довбик вывел свою команду вперед с пенальти.

В турнирной таблице «Рома», имея в своем активе 30 очков, занимает девятое место. «Удинезе» с 26 очками находится на 11-й позиции.

Серия А. 22-й тур. 26 января

Удинезе – Рома – 1:2

Голы: Лукка, 38 – Пеллегрини, 50 (пен), Довбик, 64 (пен)

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

64’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Рома).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
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Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини Удинезе - Рома видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 24
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Joseffsss
Зараз експерти прийдуть розповідати що "пенальті це не гол"
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+2
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Андрій Шевченко
Що тут? У бамбассов як завжди дамбіт, тепер вже від того що Артем забив ?
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+1
Андрей Л
Наче починають на нього грати, це подобається, статистика , на даний момент, нормальна, чекаємо дублі і хет-трики!
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+1
TolsTIyELF
Как Лукаку забивает пенальти - монстр зверь легенда, как Довбик - эти голы ничего не значат. Его пытаются загнобить в италии, а он ведется. Вместо пасов начал бессмысленно бить по воротам. Лучше бы острый пас отдал. Ему нужно пояснить что Рим - это больше чем италия, Рим видел богов древнее чем нынешние. Ему нужно проникнуться римской сутью, тогда он станет действительно легендой.
Вперед, Рим! Слава Україні! 
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+1
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Паша Мех
Рому с победой! Тема хороший матч провел!
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0
Alehandro
Як же рятують Довбика ці пенальті) Другий матч поспіль не вилазить з положення поза грою. За перший тайм - 4 офсайди. В гольовому він навіть притрумував захисника у себе за спиною, щоб той, не дай боже, на повернув Довбика у гру)) Артем взагалі розуміє концепцію "офсайду"?)
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-5
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Обсервер Влад
Рома відчайдушно намагається виправдати купівлю цього дерева за немалі гроші, хоч з пенальті поповнюючи його статистику і виправдовуючи тим самим його жалюгідну гру... Печалька
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-8
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Walle
Дно-гра, дно-проект
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-9
Перший Серед Рівних
бездарне неуклюже дерево, стовп який весь матч стоїть в офсайді як завжди забив чисто халявний гол з пенальті, яке було зароблено іншим гравцем і люб'язно предоставлено дерев'яному щоб хоч якось забив і покращив статистику.
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-14
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