Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу волков
26 января в 16:00 стартовал матч 22-го тура Серии А между «Удинезе» и «Ромой».
Игра проходит на стадионе «Фриули» в Удине.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 38-й минуте хозяева забили гол усилиями нападающего Лоренцо Лукки. А в конце первого тайма украинский форвард «Ромы» Артем Довбик сравнял счет во встрече, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. В начале первого тайма хавбек гостей Лоренцо Пеллегрини забил гол.
На 64-й минуте украинский форвард «Ромы» Артем Довбик вывел свою команду вперед с пенальти.
В турнирной таблице «Рома», имея в своем активе 30 очков, занимает девятое место. «Удинезе» с 26 очками находится на 11-й позиции.
Серия А. 22-й тур. 26 января
Удинезе – Рома – 1:2
Голы: Лукка, 38 – Пеллегрини, 50 (пен), Довбик, 64 (пен)
Фотогалерея:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Косовары «морякам» по плечу
25 января первая ракетка мира в трех сетах проиграла Мэдисон Киз в финале Aus Open 2025
Вперед, Рим! Слава Україні!