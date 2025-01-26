26 января на «Дачия Арена» пройдет матч 22-го тура Серии А Италии, в котором, «Удинезе» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Удинезе

Команда - некий выживальщик в условиях Кальчо. Нет, когда-то с Ди Натале на острие она играла и в Лиге чемпионов. Но уже давно уровнем амбиций стало сохранение места в высшем дивизионе страны, причем каждый раз в последние годы этого добиваются на тоненького, в последних турах. Вот и прошлой весной зебры хотя и закончили на сравнительно высокой позиции, 15-ми, но набрали всего 37 очков, меньше чем по одному за тур в среднем - но, главное, на 2 больше, чем лучший из тройки аутсайдеров, Фрозиноне. Как часто бывает во Фриули, летом появился новый наставник, Руняич. Но, мощно начав, он в октябре-декабре показывал с подопечными скромные результаты, и только под зимние праздники, уже вылетев из кубка, удалось начать набирать очки на стабильной основе, пусть и в основном через ничьи. Но с Комо в прошлом сезоне провалились, уступив новичку 1:4.

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Рома

Клуб начинал сезон под руководством Де Росси. И вроде бы под свою легенду игроков набирали летом, но прогнали после первых же осечек, хотя ситуация не выглядела катастрофической. Она такой скорее стала при преемнике Даниэле, Де Росси. Тот в Риме запомнился больше дракой с одним из своих подопечных, чем результатами, тем более что те были явно негативные. В итоге хорвата быстро уволили, благо, вернуться на пост, прервав пенсию, согласился Раньери. Тот тоже потребовал немного времени, чтобы наладить игру, но с декабря проигрывали только, неожиданно, Комо, зато одержав ряд побед, в том числе над Лацио в дерби и сыграв вничью с Миланом. Дженоа на прошлой неделе уверенно обыграли 3:1. Но в четверг уступили АЗ в Лиге Европы, пусть и 0:1.

Статистика личных встреч

3:0 в сентябре стали четвертой кряду победой джалоросси в очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей из Рима. А совсем безопасной ставкой выглядит фора 0 на волков (коэффициент - 1,6).