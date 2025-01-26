Удинезе – Рома – 1:2. Как забивал Довбык. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Серии А
26 января в 16:00 стартовал матч 22-го тура Серии А между «Удинезе» и «Ромой».
Игра прошла на стадионе «Фриули» в Удине.
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За хозяев забитым голом отметился форвард Лоренцо Лукка. В начале первого тайма Лоренцо Пеллегрини из «Ромы» сравнял счет.
Украинский форвард «волков» Артем Довбик на 64-й минуте забил победный гол, а перед этим, в конце первого тайма, отметился голом из офсайда.
Серия А. 22-й тур. 26 января
Удинезе – Рома – 1:2
Голы: Лукка, 38 – Пеллегрини, 50 (пен), Довбик, 64 (пен)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Лукка, 38
ГОЛ! 1:1 Пеллегрини, 50
ГОЛ! 1:2 Довбик, 64
События матча
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