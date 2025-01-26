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  4. Удинезе – Рома – 1:2. Как забивал Довбык. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Удинезе
26.01.2025 16:00 – FT 1 : 2
Рома
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Италия
26 января 2025, 18:56 | Обновлено 26 января 2025, 18:57
1058
0

Удинезе – Рома – 1:2. Как забивал Довбык. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Серии А

26 января 2025, 18:56 | Обновлено 26 января 2025, 18:57
1058
0
Удинезе – Рома – 1:2. Как забивал Довбык. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января в 16:00 стартовал матч 22-го тура Серии А между «Удинезе» и «Ромой».

Игра прошла на стадионе «Фриули» в Удине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За хозяев забитым голом отметился форвард Лоренцо Лукка. В начале первого тайма Лоренцо Пеллегрини из «Ромы» сравнял счет.

Украинский форвард «волков» Артем Довбик на 64-й минуте забил победный гол, а перед этим, в конце первого тайма, отметился голом из офсайда.

Серия А. 22-й тур. 26 января

Удинезе – Рома – 1:2

Голы: Лукка, 38 – Пеллегрини, 50 (пен), Довбик, 64 (пен)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Лукка, 38

ГОЛ! 1:1 Пеллегрини, 50

ГОЛ! 1:2 Довбик, 64

События матча

64’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Рома).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
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Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини Удинезе - Рома видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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