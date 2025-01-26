В воскресенье, 26 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Удинезе» и «Рома».

Игра пройдет в Удине на стадионе «Стадио Фриули».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А