Италия26 января 2025, 16:00 | Обновлено 26 января 2025, 16:09
283
0
Удинезе – Рома. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 22 тура Серии А 2024/25
26 января 2025, 16:00 | Обновлено 26 января 2025, 16:09
283
0
В воскресенье, 26 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Удинезе» и «Рома».
Игра пройдет в Удине на стадионе «Стадио Фриули».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Удинезе – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Удинезе – РомаСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 26 января 2025, 13:30 15
Лидер рейтинга АТР продемонстрировал разницу между первой и второй ракетками мира
Футбол | 26 января 2025, 15:19 0
Нигериец Фрэнсис Момо не планирует возвращаться в Украину из-за войны
Бокс | 25.01.2025, 15:24
Бокс | 26.01.2025, 08:15
Футбол | 25.01.2025, 15:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.01.2025, 12:03 17
25.01.2025, 12:50 73
25.01.2025, 09:02
24.01.2025, 19:53 15
24.01.2025, 19:10
25.01.2025, 00:17 7
24.01.2025, 18:57 1
25.01.2025, 13:21 27