Раньери признался, есть ли у Ромы шанс закончить чемпионат в топ-6

26 января в 16:00 в рамках 22-го тура Серии А «Рома» со счетом 2:1 одолела «Удинезе».

После матча главный тренер «волков» Клаудио Раньери прокомментировал этот поединок:

– Пеллегрини сказал нам, что они вернулись на поле из раздевалки пораньше, потому что было очень жарко и они были слишком заряжены. Как вы зарядили этих ребят в перерыве?

– Они уже были заряжены после матча в Нидерландах, потому что мы сыграли хорошую игру, ничего не добыв. Мы приехали сюда с гневом, с той решимостью положить конец этой серии выездных игр без побед. Ребята вернулись на поле в ожидании «Удинезе», потому что хотели дать понять, что мы готовы ко второму тайму.

– Эта победа стоит больше, чем три очка, это психология. Теперь нас ждут игры: в четверг с «Айнтрахтом», затем с «Миланом» на «Сан-Сиро» в Кубке Италии. Может ли возвращение «Ромы» к победам на выезде, как сегодня, позволить ей мечтать о больших победах в этих соревнованиях?

– Нет, это может позволить нам иметь больше уверенности, больше убеждения, ту агонистическую злость, которую мы должны иметь всегда, а не лишь тогда, когда играем дома, когда за спиной «Олимпико», которое нас стимулирует. Мы должны быть без чувств, дома, в гостях, мы всегда должны быть одинаковыми.

– Глядя на турнирную таблицу, может ли «Рома» финишировать в первой шестерке, семерке?

– Не знаю, это сложно. Все инсайдеры сейчас говорят, что впереди нас ждут тяжелые игры, а потом будут легкие. Но какие именно легкие? С Венецией, с Комо, с Пармой? То есть с командами, которые прессингуют, атакуют и перезагружаются? Здесь нет легких игр, особенно во второй половине сезона, это совсем другая лига.

Поэтому время от времени будут игры, с которыми придётся сталкиваться, несмотря на соперника, придавая значение всем одинаково. Поскольку «Рома» будет иметь именно такие трудности, мы не можем сказать: «Ах, мы играем против «Милана» или «Наполи», и это отличная игра, а против других – нет». Это все сложные матчи, и все команды будут ставить нас в сложное положение.