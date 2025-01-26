Назарий РУСИН: «Это честь быть частью такого великого клуба, как Хайдук»

Украинский форвард Назарий Русин прокомментировал свой переход из «Сандерленда» в «Хайдук» на правах аренды:

«Для каждого футболиста это честь быть частью такого великого клуба, как «Хайдук». Я хотел бы поблагодарить руководство «Сандерленда» и «Хайдука» за профессионализм, который они продемонстрировали во время этого трансфера, и за то, что они встретили меня. Не могу дождаться, чтобы сыграть перед легендарными болельщиками «Хайдука» и помочь команде достичь целей этого сезона.

В нынешнем сезоне Назарий Русин провел на клубном уровне 11 матчей и забил 1 гол.