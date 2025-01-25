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25 января 2025, 22:18 |
1023
2

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский легионер отправился в аренду в Хорватию

Назарий Русин присоединился к Хайдуку

25 января 2025, 22:18 |
1023
2
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский легионер отправился в аренду в Хорватию
Хайдук Сплит. Назарий Русин

Украинский нападающий Назарий Русин перешел из «Сандерленда» в «Хайдук Сплит» на правах аренды.

26-летний форвард будет выступать за хорватский клуб до конца этого сезона. Также контракт игрока имеет опцию выкупа. Украинец выбрал себе 77-й игровой номер.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Русина в 1.5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Назарий провел на клубном уровне 11 матчей и забил 1 гол.

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Назарий Русин Хайдук Сплит чемпионат Хорватии по футболу Чемпионшип чемпионат Англии по футболу трансферы Сандерленд аренда игрока
Іван Распутін Источник: ФК Хайдук
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Сергей Марценюк
Головне питання.. як даний персонаж зумів виїхати з кордон знаходячись у призивному віці. Зі збірною не виїжджав,  з командою країни, як її представник теж ... ???
Продажні скоти..  простих  на м'ясо.. срана еліта як їздила, так і їздить і мобілізація ее страшна..  не вибивають двері, не ламають...
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