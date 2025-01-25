ОФИЦИАЛЬНО. Украинский легионер отправился в аренду в Хорватию

Украинский нападающий Назарий Русин перешел из «Сандерленда» в «Хайдук Сплит» на правах аренды.

26-летний форвард будет выступать за хорватский клуб до конца этого сезона. Также контракт игрока имеет опцию выкупа. Украинец выбрал себе 77-й игровой номер.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Русина в 1.5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Назарий провел на клубном уровне 11 матчей и забил 1 гол.