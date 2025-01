Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»

Первая ракетка мира Арина Соболенко во флеш-интервью на корте прокомментировала поражение Мэдисон Киз в финале Australian Open 2025:

«Должна ли я сказать что-то своей команде? Как всегда – это ваша вина, ребята. Не хочу видеть вас следующую неделю, ненавижу вас. Да не, спасибо за все что делаете для меня. Мы сделали всё, что смогли, Мэдисон была невероятна. В любом случае, я вас люблю.

Мы сделали все, что могли. Просто Мэдисон играла невероятно. Правда, я ничего не смогла сделать в этом матче. И в следующий раз, когда я буду играть против Мэдисон, я сыграю получше. И, конечно, посылаю любовь своей команде. Я все равно вас люблю, даже несмотря на то, что мы проиграли».

Киз наказала Соболенко в финале со счетом 6:3, 2:6, 7:5 и впервые в карьере выиграла трофей на уровне Grand Slam.

