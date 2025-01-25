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  4. Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Australian Open
25 января 2025, 14:21 |
3358
5

Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»

Очень «смешной» юмор первой ракетки после фиаско в финале Australian Open 2025

25 января 2025, 14:21 |
3358
5
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко во флеш-интервью на корте прокомментировала поражение Мэдисон Киз в финале Australian Open 2025:

«Должна ли я сказать что-то своей команде? Как всегда – это ваша вина, ребята. Не хочу видеть вас следующую неделю, ненавижу вас. Да не, спасибо за все что делаете для меня. Мы сделали всё, что смогли, Мэдисон была невероятна. В любом случае, я вас люблю.

Мы сделали все, что могли. Просто Мэдисон играла невероятно. Правда, я ничего не смогла сделать в этом матче. И в следующий раз, когда я буду играть против Мэдисон, я сыграю получше. И, конечно, посылаю любовь своей команде. Я все равно вас люблю, даже несмотря на то, что мы проиграли».

Киз наказала Соболенко в финале со счетом 6:3, 2:6, 7:5 и впервые в карьере выиграла трофей на уровне Grand Slam.

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Мэдисон Киз Арина Соболенко Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Sashamar
А ми тебе взагалі не хочемо ні бачити ні чути.
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+12
13_13
йбн блрсн
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+4
AndiM
Транси уже захопили і жіночий теніс. Бо хто вважає, що оце мутоване створіння - жінка, в того серйозні проблеми з головою.
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+3
vazazh
Транс- гермо- получила пилюлей, наконец. И главное это начало - будет ролучать и дальше .
Ответить
0
Обсервер Влад
Та нормальний гумор. У команді бульбозавра здорові, без надмірного пафосу і показушності, стосунки. Можливо в цьому і секрет таких результатів цієї тенісної посередності, яка вивозить лише своєю мужикоподібністю і страшним видом 
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-4
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