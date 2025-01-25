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  4. 28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
Лига чемпионов
25 января 2025, 14:09 |
724
0

28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов

Впечатляющий показатель по меркам реалий украинской Премьер-лиги

25 января 2025, 14:09 |
724
0
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
shakhtar.com

До завершения общего этапа Лиги чемпионов остается провести всего один тур, в котором действующему чемпиону Украины «Шахтеру» предстоит сыграть на выезде против дортмундской «Боруссии».

«Горняки» еще сохраняют призрачные шансы на продолжение борьбы в плей-офф турнира, однако даже если не смогут туда пробиться, то совершенно точно получат очень хорошую сумму призовых от УЕФА.

По подсчетам аналитиков Football Meets Data, «Шахтер» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже заработал 40,7 миллионов евро призовых. Эта сумма состоит из: призовых за попадание в общий этап турнира (18,62 млн евро), денег за реализацию маркетинговых прав (6,55 млн евро), призовых за 10-летний коэффициент клуба (8,3 млн евро), призовых за результаты в текущем сезоне (4,9 млн евро), призовых за место по итогам сезона в общей таблице (2,33 млн евро).

Общая сумма заработка «горняков» в Лиге чемпионов еще может вырасти, если команде Марино Пушича удастся выйти в плей-офф турнира. Тогда «Шахтер» получит дополнительные деньги за результат в матче против «Боруссии», а также за итоговое место в таблице и за выход в плей-офф.

На текущий момент по уровню заработанных призовых «Шахтер» занимает 28-е место среди всех участников ЛЧ-2024/25.

Лидером является «Ливерпуль», у которого в активе 98,78 млн евро заработанных призовых.

Финальный матч на общем этапе турнира «Шахтер» проведет в Дортмунде 29 января.

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Шахтер Донецк Лига чемпионов УЕФА призовые деньги Боруссия Д - Шахтер
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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