Шахтер теряет монополию на рынке Украины. Трансфер Крупского это доказывает

25 января 2025 года наконец-то завершилась трансферная сага по переходу правого фулбека «Ворсклы» Ильи Крупского в другой клуб. Им стал, как и утверждалось в многочисленных инсайдах, харьковский «Металлист 1925», выступающий в текущем сезоне в Первой лиге.

Сам по себе переход Крупского из «Ворсклы» в «Металлист 1925», да еще и учитывая особенность этой сделки, по условиям которой вторую часть сезона Илья доиграет в Полтаве на уровне УПЛ, а только затем станет полноправным подопечным Патрика ван Леувена, не выглядел бы резонансным, если бы не одно «но»… Выиграть конкуренцию за 20-летнего защитника молодежной сборной Украины «желто-синим» удалось у одного из безоговорочных грандов отечественного клубного футбола – «Шахтера».

Если пройтись по хронологии, то первые серьезные слухи о том, что Крупский может быть продан появились еще в ноябре минувшего года. Тогда в прессе заговорили об интересе к фулбеку со стороны клуба «Нью-Инглэнд Революшн» из заокеанской MLS. Вскоре у американцев возник серьезный конкурент в лице «Шахтера», а затем на горизонте появился и «Металлист 1925». По сути, агенты Крупского и боссы «Ворсклы» (то ли совместными усилиями, то ли по отдельности – это уже не столь важно) умело использовали интерес со стороны «Нью-Инглэнд Революшн», чтобы максимально «разогреть» донецкий и харьковский клубы, согласившиеся в итоге пойти на активацию клаусулы футболиста. Изначально ведь американцы не готовы были платить 3 миллиона евро сразу, а предлагали 2,6 миллиона долларов плюс еще 0,5 миллиона «вечнозеленых президентов» в виде потенциальных бонусов.

Но в начале 2025-го за дело всерьез взялся «Шахтер». Дончане поначалу также не хотели сразу платить 3 миллиона евро, а готовы были повторить условия «Нью-Инглэнд Революшн», но в процессе торгов согласились пойти на активацию клаусулы. О важности подписания Крупского при реализации стратегических задач «Шахтера» говорил хотя бы тот факт, что на переговоры по защитнику в лагерь «Ворсклы» лично ездил генеральный директор «горняков» Сергей Палкин – де-факто второе лицо в клубе после собственника Рината Ахметова.

Когда к торгам, да еще и на внутреннем украинском рынке, в «Шахтере» подключается непосредственно Палкин, это является прямым свидетельством очень серьезного интереса дончан к игроку. Более того, ранее это еще и являлось практически стопроцентной гарантией того, что сделка будет завершена успешно и в достаточно быстрой манере. Но в случае с Крупским у «Шахтера» все пошло отнюдь не по привычному сценарию…

Что там говорить – своим решением принять предложение «Металлиста 1925» Крупский шокировал руководство «Шахтера», и последнему только и оставалось, что в публичной плоскости рассуждать о ненужности такого исполнителя для донецкого клуба. В частности, спортивный директор «оранжево-черных» Дарио Срна несколько дней назад так прокомментировал переход Крупского в стан «желто-синих»: «Футболист, который выбирает между «Металлистом 1925» и «Шахтером», при всем уважении – он нам не нужен».

Очевидно, что в «Шахтере» предполагали, что Крупский, узнав о готовности «горняков» активировать его клаусулу, с закрытыми глазами и почти без обсуждения условий побежит в донецкий клуб, но… Кажется, что эпоха монополии на украинском трансферном рынке для «горняков» заканчивается, если уже не закончилась.

Достаточно вспомнить, как летом 2024-го «Шахтер» не сумел вернуть в клуб хавбека Александра Пихаленка, который является воспитанником академии «оранжево-черных», но летом 2021-го за 700 тысяч евро был продан в «Днепр-1», где и проявил себя с наилучшей стороны на уровне УПЛ. Причем Пихаленок не просто отказал «горнякам», но и принял решение перейти в стан их ключевого соперника – «Динамо», заявив, что у него «душа лежит» именно к киевскому клубу. Это была оглушительная оплеуха для «Шахтера» на украинском трансферном рынке, учитывая еще и то обстоятельство, что Пихаленок – это коренной дончанин…

С Крупским у «горняков» вышел второй имиджевый провал на внутреннем трансферном рынке в рамках нынешнего сезона. Очевидно, что «Шахтер» хотел заплатить за фулбека, по возможности, как можно меньше, но осознав степень конкуренции в итоге был вынужден активировать клаусулу, как и «Металлист 1925». А дальше… Есть множество слухов, версий и теорий, почему Крупский выбрал именно харьковский, а не донецкий клуб. Однако в данном контексте ни один из них не имеет значения, ведь для «Шахтера» важно только одно: если клуб уж так серьезно ввязался в трансферные торги, то он был обязан дожимать ситуацию так, чтобы она разрешилась для «оранжево-черных» благополучно. А так, получается, «Шахтер» лишний раз показал, что история с Пихаленком, очевидно, не является случайностью или единичным случаем, а дончане уже вовсе не гегемоны на рынке УПЛ, не монополисты, а их воля не является определяющей…

Удивительнее всего то, почему в «Шахтере» не начали «чесать затылок» раньше, ведь талант Крупского был заметен невооруженным глазом и чтобы его осознать и увидеть, не нужно было иметь футбольного прошлого за спиной или PRO-дипломов УЕФА. Скажем, автор этих строк, который никогда не работал в профессиональном футболе, не заканчивал никаких тренерских или скаутских курсов и имеет за плечами только многолетний опыт просмотра футбола в качестве обычного болельщика, еще в начале 2023-го выделял 18-летнего на тот момент Крупского – тогда еще де-факто футболиста молодежной команды «Ворсклы» – как одного из тех, на кого обязательно стоит обратить внимание и кому, вероятно, удастся выстроить хорошую карьеру во взрослом футболе.

Тяжело представить, что в том же «Шахтере» еще тогда, если не раньше, не нашлось никого, кто бы уведомил руководство клуба о талантливом футболисте, имеющемся буквально под боком. Более того, с «Ворсклой» у «горняков» в кадровом плане уже давно налажены прекрасные деловые отношения. Достаточно вспомнить трансферы Андрея Пятова, Александра Чижова (интересно, что он сейчас входит в тренерский штаб «Металлиста 1925») и Дмитрия Ризныка на «вход» или многочисленные аренды на «выход» (например, Николая Матвиенко, Антона Шиндера, Константина Ярошенко, Дениса Кулакова, а прямо сейчас – Виктора Корниенко). Поэтому вряд ли бы и в случае с Крупским, если бы «Шахтер» обратился к «Ворскле» вовремя, а не дожидаясь активизации конкурентов, у «горняков» возникли бы серьезные проблемы с тем, чтобы договориться с полтавчанами. В конце концов, можно было бы подписать Крупского еще год назад, после чего оставить его на какое-то время в Полтаве набираться опыта и продолжать развитие, как в свое время уже было с тем же Андреем Пятовым.

Странно и то, почему на Крупского не обратили внимания летом 2022-го, когда у «Шахтера» были серьезные кадровые проблемы, вызванные массовым оттоком легионеров из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны. Тогда на правом фланге обороны «горняков» после ухода Додо остался только один Ефим Конопля. О том, что талантливый бразилец Винисиус Тобиас, подписанный буквально перед началом российского вторжения, вернется из «Реала» вряд ли кто-то мог подумать, потому что ситуация, откровенно говоря, выглядела не очень к тому располагавшей. И на фоне масштабной украинизации «Шахтера» приглашение Крупского как минимум вместо подававшего надежды Винисиуса Тобиаса выглядело более чем логичным решением, но в клубе сперва пошли на спорную аренду Лукаса Тейлора из ПАОКа, а зимой еще и зачем-то взяли грузина Гочолеишвили, которого затем также быстро, а еще «без шума и пыли» сослали в аренду…

Парадоксальнее всего, что и сейчас, в начале 2025-го, Илья Крупский, если уж оценивать ситуацию глобально и стратегически, был не слишком-то и нужен «Шахтеру». Судите сами: прямо сейчас у «горняков» на позицию правого фулбека есть 25-летний украинец Ефим Конопля и 20-летний бразилец Винисиус Тобиас. Первый – безусловный футболист основы, второй – игрок, на которого делается ставка в ближайшей перспективе и который при удачном стечении обстоятельств способен вытеснить Коноплю из стартового состава уже очень-очень скоро. При этом, в молодежке у «Шахтера» есть 19-летний правый защитник Антон Дрозд, которого уже привлекали и к тренировкам, и к некоторым спаррингам первой команды. По своему потенциалу Дрозд уже сейчас видится одним из тех, кто если и не станет «проектным футболистом» для «Шахтера» в будущем, то как минимум способен заиграть на таком же уровне, как и нынешний Ефим Конопля.

Поэтому Дарио Срна в какой-то степени абсолютно прав: Крупский вряд ли нужен сегодняшнему «Шахтеру». Но не потому, что нужно успокоить болельщиков, а потому, что объективно справа на фланге обороны у «горняков» полный комплект на несколько лет вперед, если только придерживаться стратегии планомерного развития и правильной работы с кадрами.

По факту же выходит, что в «Шахтере» сперва вчистую проиграли конкуренцию «Металлисту 1925» за Крупского, а затем, чтобы не выглядеть проигравшими в глазах болельщиков, заявили, что, мол, не слишком-то такой футболист им и нужен, раз он выбирает между действующим чемпионом и клубом Первой лиги. Таким сравнением в стане «горняков», очевидно, хотели сыграть на контрасте и якобы показать отсутствие карьерных амбиций у футболиста, но в действительности – лишь подчеркнули свою проявившуюся уязвимость на рынке, где клуб, как оказывается, больше не способен предложить своему потенциальному новичку что-то более интересное, чем даже представитель низшего дивизиона.

Да и про отсутствие амбиций у Крупского, принявшего решение уйти в «Металлист 1925», а не пробовать пробиваться из-под двух, а то и трех конкурентов в «Шахтере», говорить вряд ли стоит. Уж по крайней мере, не руководству «горняков», учитывая прежние кейсы дончан с молодыми Александром Зинченко и Русланом Малиновским, которым так и не дали шансов в первой команде «Шахтера», но которые смогли заявить о себе сперва на более низком, как казалось, уровне, чтобы сейчас играть в ведущих лигах Европы. Да и еще один пример, который легко мог смутить Крупского и заставить его сомневаться в целесообразности переезда в «Шахтер», в современной истории «горняков» тоже имеется – хавбек Константин Кравченко, который в молодом возрасте ушел из «Днепра» в стан «оранжево-черных», но это решение не принесло его карьере ничего хорошего…