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  4. Пихаленок признался, почему решил перейти в Динамо и отказал Шахтеру
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 22:00 |
1894
6

Пихаленок признался, почему решил перейти в Динамо и отказал Шахтеру

Александр стал первым летним трансфером киевлян

06 июня 2024, 22:00 |
1894
6
Пихаленок признался, почему решил перейти в Динамо и отказал Шахтеру
ФК Динамо. Александр Пихаленок

5 июня киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1». Футболист признался, почему выбрал именно киевский клуб.

«Да, у меня было предложение от «Шахтера», но я выбрал «Динамо». У меня просто на данном этапе карьеры душа лежит к «Динамо», я хочу попробовать и буду отдаваться на все 100% именно этому клубу», – признался Пихаленок.

В сезоне 2023/24 Пихаленок провел 31 матч во всех турнирах за «Днепр-1», в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

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Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Александр Пихаленок Днепр-1 трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 6
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FunnyCat_____
Топчик для Чемпиона (с)
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+4
Pavel_i_CO
Отсак знов дуплетом стрельнув під новиною про Динамо Київ Комплекси та заздрість у всій красі 
Ответить
+4
Людмила Павловська
Я не знаю чому він не в сбірній.
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+4
Boodya
Фєдя, я ж казав тобі, щоб ти не стріляв дуплетом, ти ж палишся 😂😂
Ответить
+1
AK.228
Ток шоу «говорить Україна»
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-3
OtsoCity
Ти з лайном суркисів (динамо), будеш без трофеїв завжди
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-5
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Теннис
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