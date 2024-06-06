Пихаленок признался, почему решил перейти в Динамо и отказал Шахтеру

5 июня киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1». Футболист признался, почему выбрал именно киевский клуб.

«Да, у меня было предложение от «Шахтера», но я выбрал «Динамо». У меня просто на данном этапе карьеры душа лежит к «Динамо», я хочу попробовать и буду отдаваться на все 100% именно этому клубу», – признался Пихаленок.

В сезоне 2023/24 Пихаленок провел 31 матч во всех турнирах за «Днепр-1», в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач.