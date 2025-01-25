Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сага завершилась. Крупский стал игроком Металлиста 1925
Украина. Первая лига
25 января 2025, 18:49 | Обновлено 25 января 2025, 18:51
275
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сага завершилась. Крупский стал игроком Металлиста 1925

Этот сезон Илья доиграет в полтавской Ворскле

25 января 2025, 18:49 | Обновлено 25 января 2025, 18:51
275
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сага завершилась. Крупский стал игроком Металлиста 1925
Металлист 1925. Илья Крупский

Контракт сроком на четыре года с «Металлистом 1925» подписал футболист молодежной сборной Украины Илья Крупский. По договоренности с его предыдущим клубом – полтавской «Ворсклой» – ближайшие полсезона он проведет в Полтаве на правах аренды.

Илья Крупский родился 2 октября 2004 года. Его основная позиция на футбольном поле – правый защитник. Имеет в своем активе выступления в составе юношеской и молодежной сборной Украины. Был участником Олимпиады в Париже в составе олимпийской сборной. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего фулбека в 1 миллион евро.

В свои 20 лет имеет почти полсотни матчей на уровне УПЛ, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

По теме:
Топ-клуб уже ведет переговоры по трансферу Нико Уильямса. Это не Барселона
Кварацхелии не хватило. ПСЖ хочет усилиться звездным нападающим Реала
«Мы желаем ему всего наилучшего». Гвардиола – об уходе Уокера
Илья Крупский Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Ворскла Полтава Первая лига Украины
Іван Распутін Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Футбол | 25 января 2025, 03:07 1
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере

Именитый уругвайский нападающий выделил Тиаго Силву и Серхио Рамоса

ФОТО. Бывший тренер Довбика стал владельцем футбольного клуба
Футбол | 25 января 2025, 18:19 0
ФОТО. Бывший тренер Довбика стал владельцем футбольного клуба
ФОТО. Бывший тренер Довбика стал владельцем футбольного клуба

Даниэле Де Росси впечатлил новостью

Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Теннис | 25.01.2025, 14:21
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Футбол | 25.01.2025, 07:53
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Футбол | 25.01.2025, 08:39
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
24.01.2025, 09:03 5
Футбол
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 334
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
24.01.2025, 19:10
Бокс
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем