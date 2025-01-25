ОФИЦИАЛЬНО. Сага завершилась. Крупский стал игроком Металлиста 1925
Этот сезон Илья доиграет в полтавской Ворскле
Контракт сроком на четыре года с «Металлистом 1925» подписал футболист молодежной сборной Украины Илья Крупский. По договоренности с его предыдущим клубом – полтавской «Ворсклой» – ближайшие полсезона он проведет в Полтаве на правах аренды.
Илья Крупский родился 2 октября 2004 года. Его основная позиция на футбольном поле – правый защитник. Имеет в своем активе выступления в составе юношеской и молодежной сборной Украины. Был участником Олимпиады в Париже в составе олимпийской сборной. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего фулбека в 1 миллион евро.
В свои 20 лет имеет почти полсотни матчей на уровне УПЛ, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
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