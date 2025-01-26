Потеря очков. Известна оценка Цыганкова за матч с Райо Вальекано

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 21-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Жироной».

Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева поля победили со счетом 2:1.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков появился на поле на 79-й минуте, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.6 балла из 10 возможных, WhoScored дал Виктору 6.1 балла. Лучшим игроком матча по версии SofaScore был признан нападающий «Райо» Ранди Нтека, оформивший дубль. Он получил оценку 8.4 балла. Лучшим по версии WhoScored стал Альваро Гарсия с оценкой 8.0. На его счету 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» уступила «Райо Вальекано».