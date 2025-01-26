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Испания
26 января 2025, 18:41 | Обновлено 26 января 2025, 19:14
571
1

Потеря очков. Известна оценка Цыганкова за матч с Райо Вальекано

Украинец появился на поле на 79-й минуте

26 января 2025, 18:41 | Обновлено 26 января 2025, 19:14
571
1
Потеря очков. Известна оценка Цыганкова за матч с Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 21-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Жироной».

Игра прошла на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева поля победили со счетом 2:1.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков появился на поле на 79-й минуте, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.6 балла из 10 возможных, WhoScored дал Виктору 6.1 балла. Лучшим игроком матча по версии SofaScore был признан нападающий «Райо» Ранди Нтека, оформивший дубль. Он получил оценку 8.4 балла. Лучшим по версии WhoScored стал Альваро Гарсия с оценкой 8.0. На его счету 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» уступила «Райо Вальекано».

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Виктор Цыганков WhoScored SofaScore оценки Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Райо Вальекано Альваро Гарсия
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Saar
Я б не назвав це "втратою очок". Жирона завжди була дном. Не розумію чуда минулого сезону. Всі інші сезони -нижче середнього, тобто, дно!
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